Rabitsch: „Brauchen Aufklärung, weil die Optik fatal ist!“

In der Klagenfurter Stadtpolitik brodelt es: Vergaben, Gutachten und parteipolitische Verflechtungen sorgen derzeit für heftige Diskussionen. Ronald Rabitsch (SPÖ) findet dabei deutliche Worte: Er spricht von einem „politischen Kulturproblem“ und fordert mehr Transparenz und Verantwortung im Umgang mit öffentlichen Entscheidungen. Im Interview mit 5 Minuten erklärt Rabitsch, warum er einen politischen Wandel in Klagenfurt für dringend notwendig hält und welche Konsequenzen er aus den jüngsten Vorfällen zieht.

5 Minuten: Blicken die Klagenfurter bei all den medial aufgewirbelten Themen überhaupt noch durch um was es genau geht?

Rabitsch: Im Endeffekt geht es um ein generelles politisches Kulturproblem in Klagenfurt. Es hat den Anschein, dass einzelne Personen glauben, die Stadt Klagenfurt als einen Selbstbedienungsladen zu sehen. Im Konkreten geht es derzeit um fragwürdige Vorgänge bei der Klo-Vergabe am Weihnachtsmarkt und an etwaige Interventionen bei der Gastro Vergabe im Loretto Strandbad. In beiden Fällen hat zufälligerweise die TAS GmbH den Zuschlag erhalten. Und jetzt wird es brisant: In der TAS GmbH befinden sich ausschließlich Personen, die ein starkes Naheverhältnis zu Patrick Jonke haben. Weiters geht es um mehrere erstellte Gutachten, wo Christian Scheider/Patrick Jonke und Karl-Heinz Petritz die alleinigen Anwesenden bei Gesprächen mit DDr. Ulrich Krassnig waren. Keine Informationen an den Stadtsenat, keine Informationen an den Gemeinderat. Gesamtkosten für die Stadt: über 30.000 Euro. Hier warte ich noch immer, dass Scheider mir und dem gesamten Gemeinderat die Unterlagen übermittelt. Laut Magistratsdirektorin ist er dazu verpflichtet. Auch die Bevölkerung hat im Sinne der Transparenz ein Recht darauf, die Gutachten einsehen zu können. Auch hier brauchen wir Aufklärung, weil die Optik fatal ist.

5 Minuten: Sie greifen Ihre politischen Kontrahenten Scheider/Jonke/Petritz dafür frontal an. Welche Konsequenzen erwarten Sie?

Rabitsch: Da die FSP als Kleinstpartei ja eigentlich nur aus diesen drei Personen besteht, gibt es parteiintern gegen diese Machenschaften logischerweise keinen Widerstand. Diesen Widerstand gegen die bedenkliche Entwicklung bemerke ich derzeit aber vielmehr bei den Mitarbeitern im Magistrat und vor allem bei der Bevölkerung.

5 Minuten: Jonke weist alle Vorwürfe von sich und droht mit Klagen. Wird sich die Situation noch weiter zuspitzen?

Rabitsch: Ich werde weiterhin für einen neuen politischen Stil eintreten und der Zuspruch und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung geben mir Kraft diesen Weg konsequent fortzusetzen. Und was ich bereits bei meiner Pressekonferenz am vorigen Donnerstag angekündigt habe, trifft auch ein. Es wird von Scheider/Jonke/Karl-Heinz Petritz versucht, Ablenkungsmanöver zu starten. Dies wird mittels Falschbehauptungen oder Einschüchterungsversuchen versucht. Ich gehe davon aus, dass diese durchschaubare Taktik von den Dreien weiterverfolgt wird.

5 Minuten: Wie reagieren die anderen politischen Gruppierungen in der Stadt? Gibt es hier eine gemeinsame Linie?