Brand in Tennishalle in Welzenegg: Feuerwehr im Einsatz

In einer Tennishalle im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg kam es Dienstagmittag zu einem Brand bei einer Trafostation. Die Berufsfeuerwehr rückte aus.

In Klagenfurt kam es am Dienstag, 11. November, zur Mittagszeit zu einem Feuerwehreinsatz. Laut ersten Informationen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt war bei einer Tennishalle im Stadtteil Welzenegg ein Brand im Bereich eines Elektroverteilers ausgebrochen. „Beim Eintreffen stand die gesamte Halle unter starker Rauchentwicklung. Unter schwerem Atemschutz wurde die Halle mit Wärmebildkameras nach Personen durchsucht“, teilen die Einsatzkräfte mit.

Feuerwehren seit Stunden im Einsatz

Der Brand konnte von den Einsatzkräften mittlerweile unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. „Aktuell läuft ein umfangreiches Druckbelüftungsmanagement, um den Rauch aus der großen Halle zu entfernen“, berichtet die Feuerwehr. Im Einsatz stehen seit mehreren Stunden die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 14:08 Uhr aktualisiert