Klagenfurt erinnert an früh verstorbene Kinder mit Baum der Erinnerung

Ein Ort der Erinnerung, ein Moment des Innehaltens: Auch in diesem Advent erinnert Klagenfurt mit dem Sternenkind-Baum an die Kinder, die viel zu früh gegangen sind.

Im Gedanken an die verstorbenen Kinder: Der Baum der Erinnerung in Klagenfurt soll ein stiller Ort für Liebe, Zusammenhalt werden.

Auch in diesem Advent steht in Klagenfurt wieder ein besonderer Baum – der Baum der Erinnerung für Kinder, die viel zu früh von uns gegangen sind. Das Herzensprojekt der gemeinnützigen Organisation Wandelstern wird erneut sichtbar gemacht und bietet einen Ort des Gedenkens, der stillen Reflexion und des Zusammenhalts. Die Eröffnung findet am 28. November sowie am Samstag, den 29. November, jeweils von 8 bis 14 Uhr, am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz statt. Besucher haben die Möglichkeit, Gedenkanhänger zu beschriften und am Baum anzubringen – als liebevolles Zeichen der Erinnerung.

Sichtbares Zeichen setzen

Viele betroffene Familien werden den Baum gemeinsam schmücken, sodass er in seiner Vielfalt und Buntheit erstrahlt – so einzigartig wie jedes einzelne Kind, das in den Herzen seiner Angehörigen weiterlebt. An beiden Tagen ist zudem ein Informationsstand vor Ort, an dem über Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Angehörige von Sternenkindern informiert wird. Mit der Initiative möchte Wandelstern ein sichtbares Zeichen der Liebe, Erinnerung und Solidarität für Familien, die ein Kind verloren haben. Interessierte sind eingeladen, die Aktion zu besuchen und diese Einladung an betroffene Familien weiterzugeben.

