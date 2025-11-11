Hund schwer misshandelt: Dieser Fall macht Klagenfurter Tierpfleger sprachlos

Es war ein Rettungseinsatz, der selbst erfahrene Tierpfleger sprachlos machte: In der Nacht auf Dienstag wurde in Klagenfurt ein schwer misshandelter Hund gerettet - blutüberströmt, mit Stichwunden und kaum noch Lebenszeichen.

Das TiKo-Team kämpfte um das Leben des Hundes und will nun eines klar machen: Tierleid passiert nicht irgendwo, sondern direkt vor unserer Haustür

In der Nacht auf Dienstag, 11. November, wurden Mitarbeiter des Tierschutz Kompetenzzentrums Kärnten (Tiko) zu einem besonders grausamen Einsatz gerufen. „Was wir dort vorfanden, lässt selbst erfahrene Tierpfleger sprachlos zurück“, berichten die Tierpfleger. Ein schwer misshandelter Hund wurde von seinem eigenen Besitzer brutal verletzt und musste in einem dramatischen Zustand gerettet werden. Das Tier war laut den Tierpflegern blutüberströmt, wies mehrere Stichwunden am ganzen Körper auf und hatte sogar ein herausgequollenes Auge. Nach einer tierärztlichen Notversorgung kam der Hund ins TiKo, wo er nun in Sicherheit ist.

American Staffordshire Terrier misshandelt: „Passiert viel zu oft“

Laut TiKo handelt es sich bei dem Hund um einen American Staffordshire Terrier – eine Hunderasse, die in österreichischen Tierheimen überdurchschnittlich häufig zu finden ist. „Nicht, weil diese Hunde gefährlich sind, sondern weil sie oft in die falschen Hände geraten“, schreibt das Tierheim in einem emotionalen Facebook-Beitrag zu dem Vorfall. Zu oft würden solche Tiere als Statussymbole missbraucht, falsch erzogen oder, wie in diesem Fall, misshandelt werden.

„Wir sprechen selten über solche Fälle. Zu grausam, zu belastend, zu persönlich. Doch wir müssen!“

Die TiKo-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zeigen sich tief betroffen. „Wir sprechen selten über solche Fälle. Zu grausam, zu belastend, zu persönlich. Doch wir müssen!“, heißt es in dem Beitrag. Tierschutz bedeute nicht nur, süße Tiere zu vermitteln. „Sie bedeutet, nachts aufzustehen und zu helfen, wenn ein Tier leidet. Sie bedeutet, Blut abzuwaschen, Schmerz zu ertragen, Trost zu spenden, wo kaum noch Hoffnung ist. Und sie bedeutet, damit leben zu müssen, was man gesehen hat“, machen die Tiko-Mitarbeiter klar.

Weckruf: Tierleid passiert nicht irgendwo, sondern direkt vor unserer Haustür

Das TiKo-Team kämpfte um das Leben des Hundes und will nun eines klar machen: Tierleid passiert nicht irgendwo, sondern direkt vor unserer Haustür. „In unserer Nachbarschaft. Hinter verschlossenen Türen, in Wohnungen, in denen man es nie vermuten würde. Tierleid geschieht direkt vor unserer Haustür – oft unbemerkt.“

Tierschützer wollen Bewusstsein schaffen

Der Hund wird derzeit tierärztlich überwacht und liebevoll betreut. Trotz der grausamen Erlebnisse zeigt er laut TiKo bereits wieder Vertrauen und sucht vorsichtig Nähe. Die Organisation will mit dem Fall Bewusstsein schaffen, für Verantwortung, Mitgefühl und den oft stillen, aber unermüdlichen Einsatz jener, die sich tagtäglich um misshandelte Tiere kümmern. „Heute sind wir laut! Für einen Hund, der trotz allem leben will. Und für alle, die ihm dabei helfen, denn sie leisten Außergewöhnliches – oft leise, oft im Hintergrund“, heißt es im Beitrag abschließend.











