Kärntner Gärtner bewahrt Erinnerung – Auszeichnung aus Großbritannien

Seit über 40 Jahren pflegt er die britischen Kriegsgräber in Klagenfurt – nun wird Gärtnermeister Albert Sifrar für sein außergewöhnliches Engagement mit der British Empire Medal ausgezeichnet.

Für seine jahrzehntelange Pflege des Commonwealth Friedhofs wurde dem Kärntner Gärtnermeister Albert Sifrar heute in Klagenfurt die British Empire Medal verliehen. Die feierliche Verleihung nahm Lindsay Skoll, die britische Botschafterin in Österreich, im Anschluss an die jährliche Gedenkfeier am Friedhof vor. Die British Empire Medal wird von König Charles III. jährlich etwa rund 500 Nicht-Briten für besondere Verdienste zuerkannt.

Seit 1984 im Dienst

Botschafterin Skoll schilderte: „Seit 1984 kümmert sich Gärntermeister Albert Sifrar mit großer Hingabe und Leidenschaft um die Pflege des Commonwealth Friedhofs in Klagenfurt und die britischen Gräber am Friedhof Annabichl, zusammen 640 Gräber. Durch seinen Einsatz ermöglicht er seit über vier Jahrzehnten ein würdevolles und berührendes Andenken an die britischen Kriegsgefallenen in Österreich, wofür wir ihm zu tiefem Dank verpflichtet sind. Die British Empire Medal ist ein Symbol unserer großen Anerkennung seiner langjährigen Leistung.“ Mit seiner Arbeit bewahrt Albert Sifrar nicht nur Gräber, sondern auch Erinnerung und Geschichte

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 15:29 Uhr aktualisiert