Stadtwerke Klagenfurt unterstützen Kinder in schwierigen Lebenslagen

Kein Kind soll verzichten müssen – unter diesem Motto starten die Stadtwerke Klagenfurt gemeinsam mit der Volkshilfe Kärnten das Projekt „DabeiSein ist alles“.

Mit dem Projekt "DabeiSein ist alles" unterstützen die Stadtwerke Klagenfurt und die Volkshilfe Kärnten Kinder aus armutsgefährdeten Familien, damit sie an Schulausflügen, Projekttagen und Freizeitaktivitäten teilnehmen können.

Viele Familien stehen angesichts steigender Lebenshaltungskosten vor großen Herausforderungen. Besonders Kinder spüren die Auswirkungen: Sie können häufig aus finanziellen Gründen nicht an Schulausflügen, Schullandwochen oder Projekttagen teilnehmen. „Soziale Teilhabe soll keine Frage des Geldes sein“, betont Direktor Jürgen Pfeiler, Geschäftsführer der Volkshilfe Kärnten. „Kinder sollen die gleichen Chancen und Erlebnisse haben – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern. Deshalb unterstützen wir dieses wichtige Projekt sehr gerne.“

Bis zu 200 Euro pro Kind können als Beihilfe beantragt werden.

Gleiche Chancen für alle

Dank der Unterstützung der Stadtwerke Klagenfurt können Familien mit Kindern zwischen 6 und 16 Jahren über die Volkshilfe Klagenfurt eine Beihilfe von bis zu 200 Euro pro Kind beantragen. „Jedes Kind hat das Recht auf gleiche Chancen und eine hoffnungsvolle Zukunft. Daher unterstützen die Stadtwerke Klagenfurt die Volkshilfe aus voller Überzeugung und tragen damit dazu bei, dass Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebensumständen einen leichteren Zugang zu Bildung, Freizeit und sozialer Teilhabe erhalten. Ganz nach unserem Motto: Wir lassen niemanden zurück. Wir danken der Volkshilfe für ihr unermüdliches Engagement und sind stolz, sie bei ihren wichtigen sozialen Aufgaben in der Landeshauptstadt zu unterstützen“, so Erwin Smole, Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt.

Ausgrenzungen sollen verhindert werden

Gefördert werden insbesondere Schulausflüge, Schullandwochen, Sprachreisen und Projekttage. Ziel des Projekts ist es, Ausgrenzung zu verhindern und allen Kindern die Möglichkeit zu geben, aktiv am sozialen und schulischen Leben teilzunehmen. „Gerade für Kinder sind gemeinsame Erlebnisse mit Freundinnen und Freunden aus der Schule imens wichtig für die persönliche Entwicklung, das Selbstvertrauen und den Gemeinschaftssinn“, erklärt Jürgen Pfeiler. „Mit dieser Kooperation können wir gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Kinderarmut setzen.“

