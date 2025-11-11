Klinikum Klagenfurt: Michael Kraxner ist neuer Betriebsratsvorsitzender

Michael Kraxner wird neuer Betriebsratsvorsitzender am Klinikum Klagenfurt – sein Amtsantritt findet am 1. Dezember statt.

Michael Kraxner wurde am Dienstag mit großer Mehrheit zum neuen Betriebsratsvorsitzenden des Klinikums Klagenfurt gewählt und tritt seine Funktion am 1. Dezember an.

Michael Kraxner wurde am Dienstag mit großer Mehrheit zum neuen Betriebsratsvorsitzenden des Klinikums Klagenfurt gewählt und tritt seine Funktion am 1. Dezember an.

Michael Kraxner von der Liste FSG wurde am Dienstagnachmittag in einer Sitzung des Betriebsrates mit großer Mehrheit zum neuen Betriebsratsvorsitzenden des Klinikums Klagenfurt gewählt.

Ab Dezember in neuer Position

Der 31-jährige Klagenfurter übernimmt die Funktion am 1. Dezember von LAbg. Max Rakuscha, dessen Stellvertreter er bislang war. Das Klinikum Klagenfurt zählt mit rund 5.000 Mitarbeitern zu den größten Krankenhäusern Österreichs. Der ausgebildete Radiologietechnologe Kraxner ist zudem Vorsitzender der Kärntner Gesundheitsgewerkschaft für über 80 Berufsgruppen im Gesundheitswesen sowie stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Standesvertretung. Die Entscheidung über die Funktion des KABEG-Zentralbetriebsratsvorsitzenden fällt Ende November in einer ordentlichen Zentralbetriebsratssitzung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 16:51 Uhr aktualisiert