Bergrettung Klagenfurt sammelt Spenden für ein neues Einsatzfahrzeug

Für die Bergrettung Klagenfurt zählt jede Sekunde. Doch ihr altes Einsatzfahrzeug macht zunehmend Probleme. Um ein neues Auto anschaffen zu können werden Spenden benötigt.

Die Bergrettung Klagenfurt ist rund um die Uhr einsatzbereit. Die Helfer arbeiten ehrenamtlich, um Menschen in Notlagen im alpinen Gelände zu retten. Doch das aktuelle Einsatzfahrzeug ist inzwischen veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen, die die Einsätze heute stellen. Deshalb plant die Ortsstelle die Anschaffung eines neuen, modernen Fahrzeugs.

Fahrzeug für das größte Einsatzgebiet Kärntens

„Wenn jeder Klagenfurter und jede Klagenfurterin einen Euro spenden würden, hätten wir das Auto sofort finanziert“, schildert Ortsstellenleiter Kurt Müller. Das Ziel dahinter ist klar: Nur mit verlässlicher Ausrüstung können die Retter weiterhin sicher und schnell helfen. Die Ortsstelle Klagenfurt betreut zudem das größte Einsatzgebiet in ganz Kärnten. Mit 95 Mitgliedern, darunter 14 Frauen, wird die Sicherheit in 31 Gemeinden rund um die Uhr gewährleistet. Rund 20 bis 30 Einsätze pro Jahr sind üblich – in diesem Jahr wurden bereits mehr als 30 Einsätze verzeichnet. Oft führen diese in steiles und schwer zugängliches Gelände, wo Erfahrung, körperliche Ausdauer und Teamarbeit entscheidend sind. Gleichzeitig trainieren die Bergretter regelmäßig medizinische Abläufe, Seiltechnik und Einsatztaktik. Die Anforderungen wachsen, und genau deshalb muss die Ausrüstung Schritt halten.

©ÖBRD OS Klagenfurt Aktuell verzeichnet die Bergrettung aus Klagenfurt 95 Mitglieder.

Warum ein neues Fahrzeug notwendig ist

„Unsere Aufgabe ist es, Menschen in Not zu helfen – schnell, sicher und professionell. Ein zuverlässiges Einsatzfahrzeug ist dafür unverzichtbar. Nur so können wir auch in Zukunft Leben retten“, betont Müller. Ein modernes Einsatzfahrzeug bedeutet verlässliche Zufahrt zu schwer erreichbaren Einsatzorten, Platz für lebensrettende Ausrüstung, Transportmöglichkeit für das ganze Team sowie Sicherheit bei jeder Witterung und in jedem Gelände – kurz: Ohne ein funktionierendes Fahrzeug kann Hilfe zu spät kommen.

So kann man unterstützen Spendenkonto: Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesorganisation Kärnten

Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesorganisation Kärnten IBAN: AT68 1700 0001 5006 0109

AT68 1700 0001 5006 0109 Verwendungszweck: Spende KFZ Klagenfurt

