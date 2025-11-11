Polizei findet illegale Waffe und Beweismittel nach Hinweis in Ferlach

Ein anonymer Hinweis führte zu einer Waffensicherung in Ferlach – und zu einem ungewöhnlichen Fund im Auto des Beschuldigten.

Nach einem Hinweis stellte die Polizei bei einem 54-Jährigen aus Ferlach eine Faustfeuerwaffe sicher.

Am Dienstag führte die Polizei in Ferlach, Bezirk Klagenfurt Land, auf Basis eines anonymen Hinweises eine freiwillige Nachschau in der Wohnung eines 54-jährigen Mannes durch. Der Beschuldigte zeigte sich geständig, illegal eine Faustfeuerwaffe zu besitzen. Die Waffe samt Munition und Zubehör wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung und Waffenverbot

Darüber hinaus steht der Mann im Verdacht, am 7. und 10. November die Reifen von zwei Pkw mit einem Messer beschädigt zu haben. Das mutmaßliche Tatmesser wurde im Pkw des Beschuldigten gefunden. Gegen den 54-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an; nach deren Abschluss wird der Mann angezeigt.