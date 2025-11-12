Zahlen, Daten und Fakten: Stadt Klagenfurt zeigt Statistisches Jahrbuch

Die Landeshauptstadt blickt auf ein lebhaftes Jahr 2024/25 zurück: Das neue Statistische Jahrbuch ist da und liefert einen Einblick rund um das Leben und die Entwicklung von Klagenfurt.

Mehr als 105.000 Menschen leben mittlerweile mit Hauptwohnsitz in Klagenfurt – ein Zeichen für den stetigen Bevölkerungszuwachs, heißt es in einer Aussendung. 6.451 Zuzüge standen 5.756 Wegzügen gegenüber, wodurch sich ein positiver Wanderungssaldo von 695 ergab. Menschen aus über 130 Nationen bereichern das Stadtbild.

Kultur, Tourismus und Sport

Auch kulturell und touristisch kann die Stadt auf ein starkes Jahr verweisen. Über 235.000 Gäste sorgten für fast eine halbe Million Übernachtungen. Das vielseitige Kulturangebot reicht von 165 Theateraufführungen über 250 Veranstaltungen im Konzerthaus bis hin zu spannenden Film- und Messeerlebnissen. Im Freizeitbereich überzeugt Klagenfurt durch ein breites Spektrum an Sportmöglichkeiten – Tennis- und Mehrzweckhallen, Kletteranlagen sowie Reit- und Golfangebote stehen Sportbegeisterten zur Verfügung.

Jahrbuch als Grundlage für künftige Planungen

Im Statistischen Jahrbuch 2025 zeigt sich die Stadt als wachsend und stabil mit hoher Lebensqualität. Die Daten verdeutlichen eine positive Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung, eine vielfältige Wirtschaftsstruktur sowie ein breites Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot. Damit liefert das Jahrbuch eine fundierte Grundlage für künftige Planungen und Entscheidungen in Verwaltung, Politik und Stadtentwicklung.

Auch die ein oder andere Kuriosität

Diese und umfassende weitere Zahlen und Statistiken können im Statistischen Jahrbuch nachgelesen werden. Darunter auch die ein oder andere Kuriosität, wie beispielsweise Wiederverheiratungen oder die Anzahl an Schließfächern.