Sichere „Kinderzone“ bei drei Krampusläufen in Klagenfurt

Die Freie Soziale Bürgerpartei lädt zu drei Krampusläufen in Klagenfurt. Dabei müssen die Kinder keine Angst vor dem Krampus haben, denn es gibt eine eigene sichere "Kinderzone".

„Bei unseren drei großen Veranstaltungen – am Sonntag, 16. November 2025 in Fischl, am Donnerstag, 20. November bei Carlovers und am Sonntag, 30. November in Annabichl – gibt es heuer erstmals eine eigene ‚Kinderzone'“, heißt es heute in einer Aussendung vonseiten der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP).

Keine Angst vor dem Krampus

Diese spezielle Zone ist mit hohen Absperrgittern gesichert, damit unserer Jüngsten Besucher bestens behütet sind. So können die Kinder das traditionelle Brauchtum hautnah miterleben – ganz ohne Angst und in einem geschützten Rahmen. „Uns ist es ein großes Anliegen, dass Familien gemeinsam feiern und Kinder das Krampus-Brauchtum kennenlernen können“, heißt es weiter. Ein besonderes Highlight ist dabei, dass bei allen drei Veranstaltungen auch der Nikolaus dabei sein wird und jedes Kind erhält ein Nikolaus-Sackerl. Damit stehen nicht die Angst, sondern das gemeinsame Erleben und das Brauchtum im Vordergrund.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 12:40 Uhr aktualisiert