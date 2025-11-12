Haft und Einweisung für Kärntner nach monatelangem Kindesmissbrauch

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ist am Mittwoch ein 22-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Der ehemalige Mitarbeiter eines Kärntner Sportvereins gestand elf sexuelle Übergriffe an minderjährigen Personen. Teilweise wurden auch bildliche Missbrauchsdarstellungen angefertigt. Aufgrund einer diagnostizierten psychischen Erkrankung wird der Mann zusätzlich in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

22-Jähriger zeigte sich geständig

Staatsanwalt Christian Pirker sprach von „sexuellen Übergriffen, die sich gegen Jugendliche und Buben“ im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren richteten. Der Angeklagte sei „in Wahrheit ein Betroffener“ und habe bereits bei seiner polizeilichen Einvernahme im Mai angegeben, dass ihm seine Geisteskrankheit bewusst sei, so der Staatsanwalt. Bei einem zwölfjährigen Opfer habe der Missbrauch zu einer „schweren, nachhaltigen psychiatrischen Störung“ geführt. Ein Sachverständiger bestätigte den Zusammenhang und bewertete die Schwere und Dauer der Symptomatik als gleichwertig mit einer schweren Körperverletzung. Vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi zeigte sich der 22-Jährige umfassend geständig. Zwischen September 2024 und Anfang 2025 habe er zu elf Kindern und Jugendlichen, die er über seine Tätigkeit im Sportverein kennengelernt hatte, intensiveren Kontakt aufgebaut.

©Kat Jayne / Pexels Mehrfach fanden sexuelle Übergriffe statt.

Angeklagter will selbst in Therapie

Mit Geschenken und Geld habe er versucht, die Minderjährigen zum Schweigen zu bringen. So sei es mehrfach zu sexuellen Übergriffen gekommen – teils auch im virtuellen Raum. Dabei filmte der Angeklagte in mehreren Fällen die sexuellen Handlungen. Ein psychiatrischer Sachverständiger bestätigte, dass der Mann „unter einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung gehandelt“ habe. Die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum sei daher unbedingt zu empfehlen, da ohne Behandlung „sehr wahrscheinlich neuerlich schwere Straftaten“ zu erwarten seien. Der Angeklagte selbst stimmte der Einschätzung zu und erklärte, er sei mit einer Therapie im Maßnahmenvollzug von Beginn an einverstanden.

Urteil und Begründung

Richter Kugi begründete den Schuldspruch mit den Ermittlungsergebnissen und dem umfassenden Geständnis des Angeklagten. Bei einem Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren seien neun Jahre Haft „schuld- und tatangemessen“. Eine bedingte Nachsicht eines Teils der Strafe sei bei einer Unterbringung im forensisch-therapeutischen Zentrum nicht möglich. Mildernd wirkten die bisherige Unbescholtenheit sowie das Geständnis. „Sie brauchen selbst eine Therapie, das haben Sie erkannt“, sagte der Richter, betonte aber zugleich: „Man muss die Gesellschaft vor Ihnen schützen.“ Der Verurteilte muss zudem an zwei Opfer ein Teilschmerzengeld von 8.000 bzw. 1.000 Euro zahlen. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft verzichteten auf Rechtsmittel – das Urteil ist somit rechtskräftig.