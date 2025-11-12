Plan bis 2027: Stadt Klagenfurt investiert weiter in den Flughafen

Klagenfurt bleibt Flughafen-Miteigentümerin: Statt Verkauf setzt die Stadt auf Investitionen – mit Millionenbeträgen bis 2027 und Hoffnung auf neue Betriebe.

Die Stadt Klagenfurt wird ihre Anteile am Flughafen doch nicht an die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) abgeben. Stattdessen plant die Stadt, 1,3 Millionen Euro noch heuer in den Flughafen zu investieren. Das bestätigte Finanz- und Beteiligungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) am Mittwoch gegenüber Kärntner Medien.

Investition soll Anteile sichern

Die Finanzspritze sei notwendig, um die Beteiligung der Stadt zu halten. Klagenfurt rechnet laut Mochar künftig mit Rückflüssen durch neue Betriebsansiedelungen am Areal. Eigentlich hätte die Stadt ihre 20 Prozent Anteile bereits im Juni an die KBV abtreten wollen, um sich weitere Zuschüsse zu ersparen. Der entsprechende Beschluss kam jedoch nie durch den Gemeinderat – nun wird der Kurs geändert.

Weitere Zahlungen bis 2027

Für 2025 sind weitere 1,3 Millionen Euro vorgesehen, 2026 soll eine Million, 2027 nochmals 500.000 Euro fließen. Trotz angespannter Stadtfinanzen verteidigt Mochar die Entscheidung: Durch Verpachtungen auf dem 42 Hektar großen Gelände erwarte man eine langfristige Wertschöpfung. Ab 2028 soll der Flughafen dann ohne öffentliche Zuschüsse auskommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 14:35 Uhr aktualisiert