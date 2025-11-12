Insolvenz der JT Besitz & Verwaltungs GmbH in Klagenfurt eröffnet

JT Besitz & Verwaltungs GmbH aus Klagenfurt: Nach der Gründung 2017 blieb die Gesellschaft durch eine frühe Ehescheidung der Gesellschafterinaktiv. Das Insolvenzverfahren ist nun eröffnet.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informierte am Mittwoch, dass über das Vermögen der JT Besitz & Verwaltungs GmbH in Liquidation ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich dabei um ein Konkursverfahren. Zurzeit sind weder die Höhe der Verbindlichkeiten noch eine Gläubigerliste bekannt. Forderungen können jedoch ab sofort über den AKV angemeldet werden.

Hintergrund und Ursachen der Insolvenz

Die Gesellschaft wurde im Oktober 2017 gegründet. Gesellschafter sind jeweils zu 50 Prozent Thomas Wollner und Jutta Wollner. Laut AKV sind keine Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Im Insolvenzantrag werden die Gründe wie folgt angegeben: Die JT Besitz & Verwaltungs GmbH wurde ursprünglich zur Vermögens- und Liegenschaftsverwaltung des damaligen Ehepaars Jutta und Thomas Wollner gegründet. Nach der kurzen Zeit später erfolgten Ehescheidung wurde die Gesellschaft jedoch nie operativ tätig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 16:45 Uhr aktualisiert