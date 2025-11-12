Mann in Kärnten wegen Beteiligung an Glied-Amputation verurteilt

Ein 39-Jähriger aus dem Lavanttal wurde am Mittwoch in Klagenfurt zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war angeklagt, weil er bei der freiwilligen Penis-Amputation eines anderen Mannes anwesend war und bei den Vorbereitungen half. Zudem wurden auf seinen Geräten Bilder gefunden, die sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zeigen. Aufgrund einer psychischen Störung wird er seine Haft in einer therapeutischen Einrichtung verbringen.

Treffen in Deutschland nach Vernetzung

Bereits über Jahre hinweg fügte der Kärntner sich zudem selbst schwere Verletzungen zu, darunter auch im Bereich des eignen Gliedes. Die Tat, wegen der er nun verurteilt wurde, ereignete sich 2019 in Deutschland. Über eine Internetplattform hatte er Kontakte zu Gleichgesinnten geknüpft. Dort traf er einen Mann, der sich ebenfalls einer Penis-Amputation unterziehen wollte. Das Opfer wurde anschließend medizinisch behandelt. Ein psychiatrisches Gutachten attestierte dem Angeklagten eine schwere psychische Störung und warnte vor möglicher Wiederholungsgefahr. Bis zur endgültigen Rechtskraft des Urteils gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.