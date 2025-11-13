Krampuslauf führt zu Umleitungen in Klagenfurt

Am 16. November findet in Fischl ein Krampuslauf statt. Darum kommt es zu einigen KMG-Umleitungen. Außerdem stehen in Klagenfurt Grabungsarbeiten an, die ebenfalls Umleitungen erfordern.

Am Sonntag, 16. November, treiben in Fischl in Klagenfurt wieder wilde Gesellen ihr Unwesen. Von 15.30 bis ca. 17.30 Uhr findet dort ein Krampuslauf statt. Aus diesem Grund kommt es zu KMG-Umleitungen, wie die Stadtwerke Klagenfurt informieren. Konkret bedeutet das: Die Linie 1 fährt in dieser Zeit in beiden Richtungen über die Ebentaler Straße/Fischlstraße und Rosenegger Straße. Die Haltestellen Fischl, Hummelgasse und Rosenegger Straße werden daher nicht bedient. In der Fischlstraße werden (stadteinwärts und stadtauswärts) zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Linie 7 (stadteinwärts) bedient die Haltestelle Fischl während dieser Zeit ebenfalls nicht.

©Stadtwerke Klagenfurt Am 16. November kommt es zu zwei KMG-Umleitungen in Klagenfurt.

Grabungsarbeiten in der Zettereier Straße

Außerdem werden in der Zettereier Straße werden ab dem 13. November Grabungsarbeiten durchgeführt. „Da diese Arbeiten im Straßenbereich erfolgen, kann die Linie 54 voraussichtlich bis zum 28. November 2025 keine Haltestelle in der Zettereier Straße bedienen“, heißt es seitens der Stadtwerke Klagenfurt.

©Stadtwerke Klagenfurt Wegen Grabungsarbeiten muss die KMG-Linie bis voraussichtlich Ende November umgeleitet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 18:17 Uhr aktualisiert