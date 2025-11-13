Smart City- und KI-Arbeitstreffen im Klagenfurter Rathaus

Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Klagenfurt und Sibiu/Hermannstadt fand heute im Klagenfurter Rathaus ein hochkarätiges Smart-City- und KI-Arbeitstreffen statt. Auf Einladung der Landeshauptstadt Klagenfurt nahmen Delegationen aus Sibiu und Slatina teil. Ebenfalls vertreten waren die Rumänische Botschaft in Österreich sowie Honorarkonsul DI Klaus Einfalt. Den offiziellen Empfang im Festsaal des Rathauses eröffnete Stadtrat Julian Geier, zuständig für Smart City. Im Zentrum der Gespräche standen Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Energieeffizienz, Mobilität und Geoinformation. Die Delegationen wurden von Expertinnen und Experten der Klagenfurter Stadtverwaltung begrüßt.

Hoher Besuch

Unter den Gästen aus Sibiu befanden sich u. a. Cristian Racz, Leiter Digitalisierung und IT, sowie Bürgermeister Mario De Mezzo und sein Erstberater Nicolae Bogdan Filip aus Slatina. Am Nachmittag steht ein Besuch beim Institut für Robotik und Flexible Produktion von JOANNEUM RESEARCH im Lakeside Park auf dem Programm. Eine Führung durch DI Dr. Michael Rathmair bietet der Delegation tiefe Einblicke in aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die besonders für kommunale Anwendungen im Bereich Robotik und KI relevant sind. Parallel dazu vertieften Fachgespräche mit der IT-Abteilung der Stadt Klagenfurt mögliche gemeinsame Digitalisierungsstrategien und identifizierten Ansatzpunkte für zukünftige Pilotprojekte.