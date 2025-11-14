Unbekannte schänden Gedenkstein vor Kärntner Museum

Ein Vandalenakt vor dem kärnten.museum in Klagenfurt sorgt aktuell für Empörung. Ein Transparent mit der Aufschrift "Die Kunst der Partisanen ist Mord" wurde dort am Freitag auf einem Gedenkstein platziert.

Vor dem kärnten.museum in Klagenfurt wurde am Freitag, den 14. November, ein Transparent angebracht, das für große Aufregung sorgte: Dort ist nämlich zu lesen „Die Kunst der Partisanen ist Mord“. Für das Plakat wurde ein bestehender Gedenkstein verhüllt und mit „blutigen“ Händen beschmiert. Die Aktion bezieht sich offenbar auf eine aktuelle Ausstellung des Museums, in der Partisanenkunst aus Jugoslawien und Kärnten gezeigt wird. Wer das Plakat aufgestellt hat, ist laut Land Kärnten derzeit nicht bekannt. Der Vorfall wurde jedoch bereits angezeigt, nun ermittelt die Polizei.

Kaiser: „Unnötige und inakzeptable Provokation“

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verurteilte den Vorfall aufs Schärfste: „Es handelt sich um eine unnötige und inakzeptable Provokation, die offensichtlich darauf abzielt, das friedliche Zusammenleben in Kärnten zu stören.“ Kaiser erklärt, Kärnten habe in den letzten Jahren große Fortschritte im respektvollen Umgang mit der gemeinsamen Geschichte deutsch- und slowenischsprachiger Kärntner gemacht. „Wir lassen nicht zu, dass das durch derartige Aktionen infrage gestellt wird“, so der Landeshauptmann.

Grüne kritisieren „Häufung der Aktivitäten aus der rechten Szene in Kärnten“

Auch seitens der Grünen Kärnten wird die Aktion scharf kritisiert. „Die Häufung der Aktivitäten aus der rechten Szene in Kärnten ist erschreckend“, erklärt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, und verweist auf Parallelen zu Vorfällen der letzten Monate: Angriffe auf die Pride, die Verhüllung des Regenbogen-Zebrastreifens und der rechtswidrige Polizeieinsatz am Peršmanhof. Voglauer fordert die Landesregierung dazu auf, ein klares Zeichen zu setzen: „Schutz von Gedenkstätten, konsequente Strafverfolgung rechter Gewalt und eine ehrliche Aufarbeitung der Kärntner Geschichte sind dringend notwendig.“