Jonke im Angriffsmodus: „Wir räumen auf – Rabitsch drohen Klagen!“

Die politische Auseinandersetzung im Klagenfurter Rathaus erreicht den Siedepunkt! FSP-Vizebürgermeister Patrick Jonke wehrt sich mit einer Knallhart-Ansage gegen die Anschuldigungen von SPÖ-Vize Ronald Rabitsch in der Causa um die Vergabe eines WC-Containers. Jonke spricht im 5-Minuten-Interview von „haltlosen Vorwürfen“, bestätigt eine positive Prüfung durch die interne Revision und holt aus: Er fordert den Rücktritt Rabitschs und kündigt eine Klage durch seine Anwälte an.

Interview mit Patrick Jonke

5 Minuten: SPÖ-Vizebürgermeister Rabitsch hat Ihnen und der Stadtverwaltung in Bezug auf die Vergabe des WC-Containers schwere Vorwürfe gemacht. Was sagen Sie dazu?

Patrick Jonke: Ich sage ganz klar: In den letzten Jahren gab es bereits rund 16 anonyme Anzeigen gegen mich, welche alle von den Behörden eingestellt wurden. Auch die Vorwürfe von Herrn Rabitsch sind haltlos und entbehren jeder Grundlage. Trotz mehrfacher, nachweislicher Aufklärung – sowohl schriftlich als auch mündlich – über die Vergabe des WC-Containers in den Jahren 2023, 2024 und 2025 verbreitet ein Personenkreis nun wiederum weiterhin weiterhin haltlose Vorwürfe gegen meine Person. Besonders der Pressekonferenz am 6. November 2025 hat Rabitsch versucht, die Vergabe in ein völlig falsches Licht zu rücken. Diese dreiste Dirty-Campaigning-Strategie, die auf wiederum falschen Behauptungen gegen Mitarbeiter, die beauftragte Firma sowie gegen meine Person basiert, werde ich nicht länger hinnehmen.

Sie sprechen von einer „bewussten Irreführung durch Rabitsch“. Gibt es dazu bereits interne Prüfungen oder Ergebnisse, die dies entkräften?

Absolut! Die interne Revision hat die gesamte Vergabe sorgfältig geprüft und eindeutig festgestellt, dass alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Doch anscheinend gefällt Herrn Rabitsch dieses Ergebnis nicht – deshalb versucht er nun künstlich, das Thema weiter hochzuhalten. Ich sage: Jetzt ist Schluss! Ich lasse mir das nicht mehr gefallen und werde mich entschieden dagegen wehren. Anstatt gemeinsam für unser Klagenfurt etwas nach vorne zu bewegen, wird nunmehr versucht, einzelne Politiker ins falsche Licht zu rücken. Das tut unserer Stadt nicht gut.

Wie wollen Sie auf diese Anschuldigungen reagieren?

Ich fordere Rabitsch, welcher am SPÖ-Parteitag mit 64 Prozent Zustimmung der eigenen Genossen eines der schlechtesten Ergebnisse der SPÖ-Geschichte eingefahren hat, auf, seine vermeintlichen Vorwürfe umgehend klarzustellen. Sollte er dazu nicht bereit sein, muss er die Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Während Rabitsch von einem angeblich neuen Stil im Rathaus spricht, folgt er weiterhin dem alten SPÖ-Leitspruch: „Schlecht für die Stadt, gut für die Partei = Gut!“ Das werden wir nicht länger akzeptieren.

Werden Sie auch rechtliche Schritte in Erwägung ziehen?

Selbstverständlich! Ich werde für eine lückenlose Aufklärung sorgen – sowohl politisch als auch rechtlich. Eine Klagenfurter Rechtsanwaltskanzlei bereitet derzeit sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Schritte gegen Rabitsch und alle weiteren beteiligten Personen vor. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen präsentiert. Verbreitung von Unwahrheiten auf dem Rücken unserer Stadt und unserer Bürgerinnen und Bürger muss ein Ende haben!

Rabitsch möchte die Themen aufklären, was soll daran schlecht sein?