Krampus in Ebenthal verletzt – Polizei sucht Zeugen

Beim Krampuslauf in Ebenthal wurde ein 18-Jähriger verletzt, nachdem eine unbekannte Person an seinen Hörnern riss. Er kam ins Klinikum Klagenfurt. Erst vor Kurzem gab es einen ähnlichen Vorfall beim Lauf in Keutschach.

Bei einem Krampuslauf in Ebenthal im Bezirk Klagenfurt-Land kam es am Freitag, dem 14. November, zu einem Zwischenfall. Laut Landespolizeidirektion Kärnten „zog eine bisher unbekannte Täterschaft gegen 19.25 Uhr im Zuge eines Krampuslaufes in Ebenthal an den Hörnern eines Krampus und verletzte diesen dabei im Bereich des Nackens unbestimmten Grades“. Das 18-jährige Opfer wurde „mittels Rettungsdienstes in die ZNA des Klinikums Klagenfurt verbracht“. Die Polizei betont, dass „Hinweise auf eine mögliche Täterschaft gibt es bis dato nicht“. Erst vor Kurzem kam es zu einem ähnlichen Vorfall: Beim Krampuslauf in Keutschach packte eine 62-jährige Zuseherin einem 20-jährigen Krampus an den Hörnern seiner Maske, wodurch er verletzt wurde und ins UKH Klagenfurt kam, wie die Landespolizeidirektion Kärnten damals mitteilte.