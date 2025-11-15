„Hallo Papa“-Masche: 69-Jähriger verliert tausende Euro

„Eine bisher unbekannte Täterschaft nahm am 13. November 2025 per SMS Kontakt mit einem 69-jährigen Mann auf“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Der Täter gab sich als Tochter des Opfers aus – und erklärte, dass ihr Handy kaputt ist und sie eine neue Nummer hat. „Die weitere Kommunikation erfolgte über einen Messengerdienst. In weiterer Folge gab die unbekannte Täterschaft an, sich in einer Notlage zu befinden, und forderte mehrfach Geldüberweisungen“, so weiter. Der 69-jährige Mann kam den Aufforderungen nach und tätigte insgesamt vier Überweisungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Am Freitag, 14. November 2025 bemerkte der Mann den Betrug, nachdem er seine tatsächliche Tochter kontaktierte und diese bestätigte, dass sie keine neue Telefonnummer besitzt.