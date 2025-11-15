Pärchen bedrohte Jugendliche in Klagenfurt

In der Nacht wurden vier Jugendliche von einem Paar bedroht. Diese hatten ein Messer und eine Schreckschusspistole dabei - es soll auch ein Schuss abgesetzt worden sein.

Am Freitag, 14. November 2025, gegen 22.50 Uhr, hielten vier Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren einen Streifenwagen an. Sie berichteten, dass sie in einer Parkanlage von einem Mann und einer Frau bedroht wurden. Die Täter hatten ein Messer und eine Schreckschusspistole dabei. Dabei wurde auch einmal geschossen.

Fahndung eingeleitet

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Die beiden Verdächtigen wurden kurz darauf in der Innenstadt festgenommen. Bei ihnen wurden das Messer und die Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt. Die Beschuldigten wurden zur Polizeiinspektion gebracht und vernommen. „Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des 26-jährigen Mannes in die Justizanstalt Klagenfurt an. Die 19-jährige Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 08:27 Uhr aktualisiert