Krampusgruppe nach „Hörner ziehen“: „Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun“

Heuer gibt es bereits zwei Fälle, die öffentlich bekannt sind, bei denen Krampusse wegen "Hörner ziehen" im Krankenhaus landeten. Nun meldet sich die Krampusgruppe eines Betroffenen zu Wort: "Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun".

Die Krampusse sind wieder los. Ein Brauchtum die viele Österreicher begeistert. Doch wenn die Läufe wieder anfangen, kommt es immer häufiger zu Zwischenfällen. Am Samstag, dem 8. November 2025, packte beim Krampuslauf in Keutschach eine 62-jährige Zuseherin einem 20-jährigen Krampus an den Hörnern seiner Maske, wodurch er verletzt wurde. Gestern (Freitag, 14. November 2025) kam es beim Krampuslauf in Ebenthal zur gleichen Situation: Unbekannte zogen an den Hörnern eines 18-jährigen Krampus und verletzte diesen dabei im Bereich des Nackens. Nun meldete sich die Krampusgruppe des 18-Jährigens bei 5 Minuten: „Die Leute wissen nicht was die da für Schaden anrichten, das hat nichts mehr mit Spaß zu tun“. Dem 18-Jährigen geht es den Umständen entsprechend, heißt es. „Er wir sicher noch ein paar Tage brauchen, um sich von dem Schock zu erholen und wird auch die nächsten Läufe aussetzen müssen…“

Bereits zwei Zwischenfälle in der diesjährigen Krampus-Saison

„Letzte Woche in Keutschach, gestern in Ebenthal. Letztes Jahr waren es fünf Krampusse. Heuer schon zwei. Die Saison ist noch sehr früh und jetzt laufen wir auch schon mit Kamera herum und mit doppelten Ordner… damit nichts passiert. Aber trotzdem: Leute haben keinen Respekt vor dem Krampus“, so die Krampusgruppe im Interview mit 5 Minuten. Gleichzeitig wird betont, dass auch der Krampus beim Schlagen nicht übertreiben dürfe, weil es sonst nichts mehr mit dem Brauchtum zu tun habe. „Die Gruppe macht den Veranstalter keine Vorwürfe. Es war ein super organisiert Lauf“, so die Krampusgruppe.

Die Krampusgruppe zum Thema „Hörner reißen“ Kommt es häufiger zu solchen Übergriffen? Habt ihr oft damit zu kämpfen? Wir persönlich hatten noch nie etwas damit zu tun. Es war der erste Vorfall. Wir appellieren an die Zuschauer: Bitte denkt nach welche schweren Folgen es für einen Läufer oder eine Läuferin haben kann. Leider waren wir alle unter Schock und hatten keine Möglichkeit Fotos zu machen. Ich habe nur ein Video, wo man es von sehr weit weg sieht. Warum ist das Reißen an den Hörner oder Maske für den Träger so gefährlich? Es kann zu schwereren Verletzungen kommen: Von Kopf bis zu den Schultern, besonders im Nacken-Bereich. Wie viel wiegt so eine Maske/Ausrüstung? Das genaue Gewicht kann man nicht bestimmen, da es verschiedene Ausrüstungen gibt, von Kunsthörner – bis echte Hörner. Es hängt auch davon ab wie viele Hörner man hat und welche Größe. Auch die Masken haben unterschiedliche Materialen. Natürlich kommen auch noch Glocken/Balken und das gesamte Fell dazu, was auch die Bewegung einschränken kann. Was würdest du den Zuseher von Läufen gerne mit auf dem Weg geben? Wenn man keinen näheren Kontakt zu den Läufern haben will, bitte in die hinteren Reihen stehen oder in Bereichen, wo niemand zu einem kommt. Und man ist, wenn man an Hörnern reißt eher feige, als „cool“.

©zVg: Leser | Hier kann man den Einsatz aus der Ferne sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 12:31 Uhr aktualisiert