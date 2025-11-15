„Rotjacken“ wollen am Sonntag die Grünen Drachen bezwingen

Der EC-KAC musste am Freitagabend einen Rückschlag hinnehmen: Nachdem er zuvor in jeder seiner elf Partien seit Ende September gepunktet hatte, ging der Rekordmeister im ersten Kärntner Derby der Saison leer aus. Die Rotjacken bewiesen zwar einmal mehr Moral und egalisierten einen Drei-Tore-Rückstand, nach zu vielen Eigenfehlern und Strafen unterlagen sie dem EC VSV jedoch mit 3:5.

Klagenfurter aktuell auf Platz vier in der Tabelle

In der Tabelle liegen die Klagenfurter damit punktegleich mit dem Dritten aus Graz auf Rang vier. In Villach funktionierte das sonst meist stabile Penalty Killing nur unzureichend, aus sieben Überzahlsituationen für die Adler resultierten mit drei gleich viele Gegentreffer wie aus den vorangegangenen 19 Phasen numerischer Unterlegenheit aus rot-weißer Sicht. Der EC-KAC kassierte im Derby zum erst dritten Mal in der laufenden Spielzeit aus dem Spiel heraus mehr als drei Gegentreffer, der Saisonschnitt von 2,41 wird aber unverändert von keinem Team in der Liga unterboten. Nach zuvor sechs Auswärtssiegen am Stück musste Rot-Weiß jüngst zwei Niederlagen in der Fremde hinnehmen, in beiden Fällen war die Effizienz unterdurchschnittlich: Aus in Summe 71 Torschüssen in Feldkirch und Villach resultierten lediglich vier Treffer, woraus sich eine schwache Erfolgsquote von 5,6 Prozent ergibt. Dennoch haben fernab der Heimat in der ICE aktuell nur zwei Teams – Leader HC Pustertal und die Graz99ers – mehr Punkte gesammelt als der EC-KAC.

Slowenen derzeit auf Rang zwei

Olimpija Ljubljana spielte bislang eine überragende Saison und punktete in 15 von 18 Spielen, das zweite Saisonduell mit dem EC-KAC nehmen die Grünen Drachen von Tabellenplatz zwei aus in Angriff. Insbesondere in der Offensive setzten die Slowenen bisher eigene Maßstäbe: Aus dem Spiel heraus – also Shootouts weggerechnet – erzielten sie pro Partie 4,72 Treffer und damit um schier unglaubliche 63,2 Prozent mehr als die übrigen zwölf Teams der win2day ICE Hockey League im Durchschnitt. Begünstigt wird diese starke Bilanz von einem herausragenden Powerplay, in dem bereits 25 Treffer verbucht werden konnten (während kein anderes Team im Bewerb auf mehr als 14 kam). Ebenfalls sehr positiv fällt Ljubljanas Heimbilanz aus: In jedem der neun Spiele in der Hala Tivoli holte Olimpija zumindest einen Zähler und in Summe 21 von 27 möglichen Punkten.

Personelles zu den „Rotjacken“

Die Rotjacken verloren am Freitagabend in Villach nicht nur die drei angestrebten Punkte, sondern auch Jordan Murray. Der kanadische Verteidiger zog sich in der 50. Spielminute eine schwere Unterkörperverletzung zu, muss sich in der kommenden Woche einer Operation unterziehen und wird dem EC-KAC langfristig fehlen. Unverändert nicht zur Verfügung stehen die Langzeitverletzten David Maier, Luka Gomboc und Nick Petersen, wobei der Slowene mittlerweile bereits wieder seinen ersten leichten Eiskontakt hinter sich gebracht hat. Gegen Ljubljana rückt Filip Simovic, der aus diesem Grund den Road Trip des U20-Teams nach Ungarn an diesem Wochenende nicht mitgemacht hat, wieder unter die Top-Sechs in der Abwehr auf.