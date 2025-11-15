Klagenfurter Christkindlmarkt hat seine Tore geöffnet

Mit der offiziellen Eröffnung am Samstag gibt es für Besucher noch bis 23. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr ein vielfältiges Angebot aus Brauchtum, Genuss und Livemusik auf dem Neuen Platz.

Endlich leuchtet er – einer der wohl schönsten Christbäume, welcher je auf dem Neuen Platz gestanden ist. Am Samstagabend wurde pünktlich um 18 Uhr der diesjährige Klagenfurter Christkindlmarkt offiziell von Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider gemeinsam mit den Vizebürgermeistern Ronald Rabitsch und Patrick Jonke, den Stadträten Franz Petritz, Sandra Wassermann, und Constance Mochar sowie zahlreichen Gemeinderäten eröffnet.

„Ein Prachtexemplar“

„Es ist eine Freude, unseren einzigartigen Christkindlmarkt im Zentrum der Stadt zu eröffnen. Ins Auge sticht heuer unser wunderschöner Christbaum aus St. Ruprecht – ein Prachtexemplar. Mir persönlich ist es wichtig, die weihnachtliche Tradition und das Brauchtum für weiterfolgende Generationen aufrecht zu erhalten. Ich lade Sie alle herzlich dazu ein, den zauberhaften Weihnachtsflair selbst zu erleben und unseren Markt zu besuchen“, so der Bürgermeister.

Vielfältiges Angebot am Christkindlmarkt

Zur Eröffnung am Samstag kam mit Bürgermeisterin Laura Giorgi und Tourismus-Stadtrat Massimo Brini aus Lignano sowie Städtepartnerschaftsreferent Luca Cagliari aus Gorizia auch offizieller Besuch aus Klagenfurts Partnerstädten. Alljährlich zieht der Christkindlmarkt hunderttausende Gäste aus Kärnten, aus ganz Österreich, aber auch aus den Nachbarländern in die Landeshauptstadt. Das Angebot ist vielfältig: von der handgeschnitzten Krippenfigur bis zur kunstvollen Christbaumkugel, vom würzigen Glühwein bis zur g’schmackigen Bratwurst und von der Wichtelwerkstatt bis zur Livemusik auf der Christkindlbühne ist alles vorhanden.

Öffnungszeiten und Silvestermarkt

Der Christkindlmarkt hat bis 23. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr) sowie am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Von 27. bis 31. Dezember verwandelt sich der Christkindlmarkt in den Silvestermarkt, wo es jede Menge Glücksbringer und viele weitere Utensilien, die es für einen gelungenen Jahreswechsel braucht, zu kaufen gibt. Im Hinblick auf die Koralmbahn, die ab 14. Dezember Gäste in nur 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt bringt, wird mit einer deutlich steigenden Besucherzahl bei Christkindl- und Silvestermarkt gerechnet, heißt es vonseiten der Stadtkommunikation. Das Angebot des vorweihnachtlichen Klagenfurts wird überregional beworben. Weitere Informationen zum Advent in Klagenfurt findest du auf der Website.