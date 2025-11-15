Lebensfroh und humorvoll: Klagenfurterin feierte 100. Geburtstag

Ein 100. Geburtstag ist immer etwas Besonderes. Diesen feierte kürzlich die Klagenfurterin Ida Lercher. Bürgermeister Christian Scheider besuchte die Jubilarin und überbrachte persönliche Glückwünsche.

Donnerstagvormittag lud die Jubilarin Ida Lercher anlässlich ihres gestrigen runden Geburtstages ein. Diesen musste die bis dato mobile Klagenfurterin zwar im Krankenhaus feiern, das hielt sie jedoch nicht davon ab, ihre Liebsten dafür zu versammeln.

Unglaublich liebenswert

„Ida Lercher strahlt eine unglaubliche Lebensfreude aus. Der Besuch bei ihr war wirklich inspirierend, weil sie, obwohl sie aktuell im Krankenhaus liegt, den Lebensmut nicht verliert. Ich gratuliere herzlichst zu diesem besonderen Geburtstag und wünsche alles Liebe und baldige Genesung“, so Bürgermeister Christian Scheider. Ida Lercher wird von ihrer Tochter als lebensfrohe und humorvolle Frau beschrieben, die auch mal über sich selbst lacht. Ihre Tochter betont auch die unglaubliche Liebenswertigkeit ihrer Mutter.

Leidenschaftliche Tänzerin

Sie liebt die Musik, singt und schunkelt mit und war zeit ihres Lebens und bis ins späte Alter leidenschaftliche Tänzerin. Zu Silvester letzten Jahres hat sie um Mitternacht sogar noch den Wiener Walzer miterlebt. Außerdem hat die Klagenfurterin gerne Konzerte und das Theater besucht. Ida Lercher ist Mutter zweier Töchter.