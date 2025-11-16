Mehr als 250 Schüler informierten sich über Lehrberufe

Das Lehrlingscasting in Klagenfurt: In ungezwungener Atmosphäre trafen sich engagierte Schüler aus Polytechnischen Schulen, Mittelschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Höheren Schulen mit Ausbildungsbetrieben zum persönlichen Austausch. „Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell – nicht nur für die Jugendlichen, sondern für den gesamten Wirtschaftsstandort“, betonte Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten. „Die Lehrlingscastings zeigen, wie gut die Verbindung zwischen Schule und Wirtschaft funktionieren kann, wenn beide Seiten aufeinander zugehen“.

Lehre als Brücke zwischen Wirtschaft und Jugend

Mehr als 250 Schüler nutzten das Angebot, um sich über Berufe zu informieren und mit Betrieben in Kontakt zu treten. „Das Lehrlingscasting ist gelebte Fachkräftesicherung und zugleich eine echte Chance für junge Menschen, ihren Platz in der Berufswelt zu finden“, betonte Franz Ahm, Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Klagenfurt. „Viele Jugendliche wissen gar nicht, welche großartigen Perspektiven die Lehre heute bietet. Hier können sie Betriebe kennenlernen und Fragen stellen.“ Ahm betonte zudem, dass gerade der persönliche Kontakt Vertrauen schafft und Berufsentscheidungen auf einer ehrlichen Basis ermöglicht. 30 Betriebe – vom Handel über die Industrie bis hin zu Tourismus, Gewerbe und Handwerk – nutzten die Veranstaltung, um neue Talente zu gewinnen und Einblicke in ihre Ausbildungsprogramme zu geben.