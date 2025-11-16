50 Kisten gespendet: Große Kleideraktion in der Klagenfurter Volksküche

Das Fundamt spendete zum wiederholten Mal nicht abgeholte Kleidungsstücke an bedürftige Personen. Diese können in der Volksküche vorbeikommen und aus einem großen Angebot von warmer Winterkleidung wählen. Handschuhe, Pullover, Mäntel und vieles mehr sind in unterschiedlichen Größen für Kinder, Frauen und Männer erhältlich. Die Kleidungsstücke sind in einem einwandfreien Zustand. Bürgermeister Christian Scheider war direkt vor Ort und freut sich über die Aktion: „Die aktuellen Lebenshaltungskosten stellen für viele Menschen eine Belastung dar. Ein warmer Wintermantel ist für manche oft nicht mehr leistbar. Mit dieser Aktion möchten wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Unterstützung bieten.“