Start der Fernwärme-Arbeiten in Klagenfurt ab Montag

Voraussichtlich am Montag, 17. November, beginnen die Arbeiten an der Erweiterung des Fernwärmenetzes sowie der Modernisierung des Strom- und Telekomnetzes im Bereich Ausstellungsstraße und Rosentalerstraße. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt abschnittsweise, wodurch die Verkehrsbehinderungen möglichst gering gehalten werden können.

Arbeiten bis voraussichtlich Dezember 2025

Im ersten Abschnitt erfolgen die Bauarbeiten von der Kreuzung Ausstellungsstraße/Valentin-Leitgeb-Straße bis zur Rosentaler Straße (entlang des Fuß- und Radweges). In einem zweiten Abschnitt geht es ab ungefähr 24. November 2025 mit der Querung der Rosentaler Straße weiter. Auch diese Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt, sodass immer mindestens eine Fahrspur je Fahrtrichtung frei befahrbar bleibt. Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger werden sicher an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Anrainer werden mittels persönlichem Besuch und Infoschreiben informiert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember 2025. Die Stadtwerke Klagenfurt ersuchen um Verständnis, heißt es in einer Aussendung.

Produktionsanteil von Fernwärme aus Biomasse bei mehr als 90 Prozent

In den letzten Jahren konnte der Produktionsanteil von Fernwärme aus Biomasse auf mehr als 90 Prozent erhöht werden. „Der Ausbau des Fernwärmenetzes durch die STW-Tochter Energie Klagenfurt ist ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Klagenfurter Smart City Klimastrategie“, so in der Aussendung. Mit deren Hilfe soll auf unterschiedlichen Ebenen eine nachhaltige, sozial- und umweltverträgliche Entwicklung der Lebensstadt Klagenfurt sichergestellt werden.