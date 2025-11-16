Neues Schaltwerk am Villacher Ring geht bis Jahresende in Betrieb

Wer in den vergangenen Monaten rund um den Schillerpark in Klagenfurt unterwegs war, hat sie sicher bemerkt: Die Baustelle mitten am Villacher Ring. Hier wird ein technisch und logistisch anspruchsvolles Infrastrukturprojekt umgesetzt. Seit Anfang August ersetzt die Energie Klagenfurt, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Klagenfurt, hier eine veraltete Trafostation durch ein neues modernes, leistungsstarkes Schaltwerk, welches mit neuen 20 kV Kabeln erschlossen wird.

Mehr Leistung und mehr Sicherheit

Mit der neuen Trafostation wird die Energieversorgung in der Innenstadt nicht nur stabiler, sondern auch flexibler. Das Stromnetz kann künftig besser auf neue Anforderungen reagieren: von Elektromobilität über Photovoltaikanlagen bis hin zu Batteriespeichern und Klimasystemen. Auch im Falle einer Störung kann die Versorgung künftig noch schneller wiederhergestellt werden.

Millimeterarbeit mitten in der Nacht

Ein besonderes Highlight des Projektes war die nächtliche Anlieferung des tonnenschweren Transformators Ende Oktober. Um den Verkehr am stark frequentierten Villacher Ring so wenig wie möglich zu beei trächtigen, wurde die Aktion in die Nachtstunden verlegt. Ein Autokran hob das neue Schalt werk millimetergenau an seinen Bestimmungsort: ein logistischer Kraftakt mitten in der Stadt. Derzeit laufen die letzten Abschluss- und Testarbeiten im Inneren des Schaltwerks. Die vollständige Inbetriebnahme ist bis Jahresende geplant.