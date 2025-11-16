„Trashbusters on Tour“: Aktion gegen Littering am Neuen Platz
Am Montag, 17. November 2025, von 10 bis 15 Uhr macht die bundesweite Aktion "Trashbusters on Tour“ der Initiative ÖSTERREICH SAMMELT Halt in Klagenfurt.
Dabei verwandelt sich der Neue Platz in einen Tatort – das aufzuklärende „Verbrechen“: Littering, also das achtlose Wegwerfen von Abfällen. Mit der Inszenierung im Beisein von Sandra Wassermann, Stadträtin für Kommunale Dienste, Straßenbau und Öffentlichen Verkehr, wird auf das Problem der Vermüllung von Straßen, Parks und der Natur aufmerksam gemacht.
„Trashbusters“ als Detektive
Dabei stehen lebendige Mistkübel im Mittelpunkt: die Trashbusters. In Detektivrollen sprechen sie Passanten direkt an, stellen Fragen wie „Was glauben Sie – was ist hier passiert?“ und vermitteln spielerisch Wissen über die Ausmaße und Auswirkungen weggeworfener Verpackungen, Getränkebecher und Zigarettenstummeln, sowie darüber, was jede und jeder gegen Littering unternehmen kann. Ein Abfall-Quiz lädt zum Mitmachen ein, mit kleinen Überraschungen und Give-Aways als Gewinn.
Was ist „Littering“?
„Littering“ bedeutet „Vermüllung“ und bezeichnet achtlos weggeworfenen Müll in freier Natur oder in der Öffentlichkeit. Am Montag, dem 17. November 2025 macht die österreichweite „Trashbusters Tour“ am Neuen Platz in Klagenfurt Halt.
Über „Österreich sammelt“
Die Initiative ÖSTERREICH SAMMELT informiert über alle Themen rund um das Vermeiden, die getrennte Sammlung und das Recyceln von Verpackungen und schafft Bewusstsein, um das achtlose Wegwerfen von Abfällen in unserer Umwelt zu verhindern. Organisatorin von ÖSTERREICH SAMMELT ist die Verpackungskoordinierungsstelle (kurz VKS), ein Tochterunternehmen des Umweltbundesamtes (UBA) im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK).
Träger sind die in Österreich genehmigten Sammel- und Verwertungssysteme für
Verpackungen:
- ARA – Altstoff Recycling Austria AG
- Austria Glas Recycling GmbH
- Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG
- European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH
- Interzero Circular Solutions Europe GmbH
- Reclay Systems GmbH