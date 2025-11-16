„Trashbusters on Tour“: Aktion gegen Littering am Neuen Platz

Am Montag, 17. November 2025, von 10 bis 15 Uhr macht die bundesweite Aktion "Trashbusters on Tour“ der Initiative ÖSTERREICH SAMMELT Halt in Klagenfurt.

Dabei verwandelt sich der Neue Platz in einen Tatort – das aufzuklärende „Verbrechen“: Littering, also das achtlose Wegwerfen von Abfällen. Mit der Inszenierung im Beisein von Sandra Wassermann, Stadträtin für Kommunale Dienste, Straßenbau und Öffentlichen Verkehr, wird auf das Problem der Vermüllung von Straßen, Parks und der Natur aufmerksam gemacht.

„Trashbusters“ als Detektive

Dabei stehen lebendige Mistkübel im Mittelpunkt: die Trashbusters. In Detektivrollen sprechen sie Passanten direkt an, stellen Fragen wie „Was glauben Sie – was ist hier passiert?“ und vermitteln spielerisch Wissen über die Ausmaße und Auswirkungen weggeworfener Verpackungen, Getränkebecher und Zigarettenstummeln, sowie darüber, was jede und jeder gegen Littering unternehmen kann. Ein Abfall-Quiz lädt zum Mitmachen ein, mit kleinen Überraschungen und Give-Aways als Gewinn.

Was ist „Littering“? „Littering“ bedeutet „Vermüllung“ und bezeichnet achtlos weggeworfenen Müll in freier Natur oder in der Öffentlichkeit. Am Montag, dem 17. November 2025 macht die österreichweite „Trashbusters Tour“ am Neuen Platz in Klagenfurt Halt.

©Alex Gotter Am Montag, 17. November 2025, von 10 bis 15 Uhr macht die bundesweite Aktion „Trashbusters on Tour“ der Initiative ÖSTERREICH SAMMELT Halt in Klagenfurt.