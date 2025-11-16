„Rotjacken“ fegen die Grünen Drachen mit einem 2:5-Sieg vom Eis

Am vergangenen Freitag mussten die „Rotjacken“ eine herbe Niederlage im ersten Kärntner Derby einstecken. Aktuell rangieren sie auf dem vierten Tabellenplatz. Nun wollen sie in Slowenien wichtige Punkte einfahren.

Schlagabtausch in den ersten beiden Dritteln

Schon nach fünf Spielminuten schießt Mario Kempe im Powerplay das 0:1 für die Klagenfurter. Doch der Ausgleich folgt nur zwei Minuten später durch Nicolai Meyer. Dann gehen die „Rotjacken“ erneut in Führung. Der Torschütze: Simeon Schwinger. Aber auch das lassen die Slowenen nicht so schnell auf sich sitzen. Kurz vor der Pause schlagen sie erneut zu und gleichen aus zum 2:2. Die beiden Mannschaften schenken sich nichts. Es folgen Strafen auf beiden Seiten. Dann darf der EC-KAC wieder jubeln. Im Powerplay netzt Thimo Nickl ein und bringt die Kärntner erneut in Führung. Raphael Herburger legt auch sechs Minuten später nach. Der Spielstand: 2:4. Es geht in die letzte Pause.

Sieg in Slowenien

Im letzten Drittel üben die Slowenen gleich zu Beginn gefährlichen Druck aus, doch der EC-KAC hält stand. Goalie Florian Vorauer kann einen vielversprechenden Schuss der Slowenen halten. Dann kassieren die Klagenfurter eine Strafe, die grünen Drachen pochen auf den Anschlusstreffer. Auch die Slowenen fassen eine Strafe aus. Dann in der 59. Spielminute jubeln die Kärntner. Matt Fraser trifft zum 2:5. Der EC-KAC konnte das Spiel für sich entscheiden.