Einbruch in Einfamilienhaus in Ferlach: Tresor aus Schrank gerissen

Unbekannte Täter brachen am Sonntag in ein Wohnhaus in Ferlach ein und entwendeten einen Tresor mit wertvollem Inhalt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Einbrecher verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus und stahlen einen im Schrank verankerten Tresor.

Am Sonntag kam es in Ferlach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16:30 und 22:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Wohnräume und entdeckten schließlich einen im Schrank verankerten Tresor, den sie herausrissen und entwendeten.

LPD bittet um Hinweise

In dem Tresor sollen sich ersten Informationen zufolge Schmuckstücke sowie verschiedene Dokumente befunden haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Ferlach unter der Telefonnummer 059133-2100 zu melden.