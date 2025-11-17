Sechs Personen im Haus: Brand an Photovoltaikanlage in Magdalensberg

In Magdalensberg stand am Sonntagabend ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage in Flammen. Die Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen des Brandes – verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Thomas und Timenitz löschen den Brand an einem Nebengebäude in Magdalensberg.

Am Abend des 16. November kam es gegen 21:30 Uhr in einem Nebengebäude eines Wohnhauses in der Gemeinde Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage in Feuer.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren St. Thomas und Timenitz standen mit insgesamt 23 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde das Dach des Gebäudes samt Dachstuhl teilweise abgetragen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren 6 Erwachsene und ein Kleinkind im Wohnhaus. Das Baby wurde ins ELKI Klagenfurt zu einer vorsorglichen Kontrolle gebracht, welche die Unversehrtheit des Kindes bestätigte.

