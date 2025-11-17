Lobby für Kinder präsentiert die sechste Auflage der Kunsttasche

Die Lobby für Kinder startet die sechste Auflage ihrer Kunsttasche „Kunst für Kinder“ mit einem Motiv von Clemens Wolf. Ein Fallschirm als Symbol für Sicherheit begleitet Kinder und Familien in schwierigen Zeiten.

Zum sechsten Mal stellt die Lobby für Kinder ihre beliebte Kunsttasche „Kunst für Kinder“ vor. Die diesjährige Edition zeigt ein Werk des renommierten österreichischen Künstlers Clemens Wolf und steht unter einem besonders symbolträchtigen Motto: Ein Fallschirm – als Zeichen für Schutz, Vertrauen und Sicherheit. „Der Fallschirm ist ein starkes Motiv. Er steht für das, was Kinder am meisten brauchen, wenn sie in schwierige Situationen geraten: Sicherheit, Schutz und Vertrauen“, erklärt Susanne Hager, Vorsitzende der Lobby für Kinder. „Und genau das möchten wir als Verein sein – ein Rettungsschirm für Familien in Not.“

Spenden kommen den Kindern zugute

Mit dem Reinerlös der Aktion unterstützt die Lobby für Kinder seit Jahren Kinder und Familien in Kärnten, die in Not geraten sind. Dank der treuen Spenderinnen und Spender konnte der Verein im vergangenen Jahr zahlreichen Kindern Lichtblicke schenken, wo Sorgen den Alltag überschattet hatten. Auch heuer kann die Kunsttasche wieder gegen eine freiwillige Spende erworben werden – per E-Mail unter office@lobbyfuerkinder.at. „Unsere Tasche soll die Menschen durchs Jahr begleiten – beim Einkaufen, im Büro oder auf Reisen. Wir laden alle Unterstützerinnen und Unterstützer ein, uns Fotos zu schicken, wo die Kunsttasche überall mit dabei ist“, ergänzte Hager.

Eine Zeit um Dankbarkeit zu spüren

Mit der Kunstaktion „Kunst für Kinder“ verbindet die Lobby für Kinder seit Jahren künstlerisches Engagement mit sozialer Verantwortung – und schafft Bewusstsein für jene, die es am dringendsten brauchen: Kinder in Not. „Weihnachten ist die Zeit, innezuhalten und Dankbarkeit zu spüren. Mein großer Dank gilt allen, die unsere Arbeit unterstützen – mit Zeit, Herz und Spendenbereitschaft. Sie alle helfen mit, Kindern in Kärnten Hoffnung und Geborgenheit zu schenken“, so Hager abschließend.