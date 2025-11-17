Am Kreuzbergl: Wanderer wurde nach Sturz verletzt geborgen

Ein Wanderer stürzte am Kreuzbergl/Zillhöhe und musste von der Bergrettung Klagenfurt erstversorgt und gemeinsam mit dem Roten Kreuz geborgen werden.

Am Sonntag wurde die Bergrettung Klagenfurt gegen 15 Uhr zu einem Einsatz im Bereich Kreuzbergl/Zillhöhe alarmiert. Eine Mann war zu Sturz gekommen, erlitt dabei eine Knieverletzung und war nicht mehr in der Lage, den Abstieg selbstständig fortzusetzen.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt rückten 15 Einsatzkräfte der Bergrettung zum Treffpunkt nahe dem Hotel Plattenwirt aus. Gleichzeitig traf ein Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes ein, der den Einsatzort weiter als zunächst angenommen anfahren konnte, was die Bergung erleichterte. Die Bergrettung übernahm die Erstversorgung des Verunfallten und unterstützte anschließend die Übergabe an den Rettungsdienst. Der Patient wurde zur weiteren medizinischen Versorgung abtransportiert.

©Bergrettung Klagenfurt Der verletzte Wanderer wurde vom Roten Kreuz abtransportiert.

Tipps für Wanderungen im November Planung: Tour an Tageslicht anpassen. Ausrüstung: warme Kleidung und Notfallset mitnehmen. Licht: Stirnlampe einpacken. Wetter: Prognose prüfen und rechtzeitig umkehren. Schuhwerk: rutschfeste Bergschuhe verwenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 11:49 Uhr aktualisiert