Littering: Aktion gegen Müll im öffentlichen Raum von Klagenfurt

Müll auf Straßen, Plätzen und in Parks ärgert die meisten Österreicher– und bedroht unsere Umwelt. Mit ihrer humorvollen Aktion „Trashbusters on Tour“ machen lebende Mistkübel jetzt auf die Folgen von Littering aufmerksam.

Stadträtin Sandra Wassermann empfing die „lebenden Mistkübel“, bevor sie als „Müll-Ermittler“ durch die Innenstadt zogen, um Passanten für das Thema Littering zu sensibilisieren.

Absperrband, Beweismarkierungen am Boden und echte Abfallfundstücke: Die bundesweite Aktion „Trashbusters on Tour“ machte Halt in Klagenfurt – und ließ sich auch vom Regen nicht aufhalten. Die Trashbusters – lebende Mistkübel – besuchten das Rathaus und trafen dort Stadträtin Sandra Wassermann, bevor sie durch die Innenstadt zogen und Passanten direkt auf das Problem der Vermüllung aufmerksam machten.

Über 80 Prozent stört Müll in der Natur

Laut einer Umfrage des Market Instituts im Auftrag der Initiative „ÖSTERREICH SAMMELT“ ärgern sich 84 Prozent der Österreicher über Müll in Straßen und Natur, 31 Prozent sehen eine Zunahme, und 49 Prozent geben zu, selbst schon Abfälle achtlos entsorgt zu haben. Jährlich landen laut dem 1. Österreichischen Littering Report 15.000 Tonnen Müll auf Straßen oder in der Natur – so viel wie in einer 30.000-Einwohner-Gemeinde an Restmüll. Aufgrund des Schlechtwetters wurde die Aktion vom Neuen Platz ins Rathaus verlegt. Anschließend zogen die Trashbusters als „Müll-Ermittler“ durch die Innenstadt, sprachen Passanten an und erklärten die Folgen von Littering. Das Team der Klagenfurter Abfallberatung unterstützte mit Infos zu Mülltrennung und Entsorgung.

Stimmen zum Projekt

„Klagenfurt ist eine saubere, lebenswerte Stadt. Damit das so bleibt, wollen wir das Bewusstsein schärfen und auf die Auswirkungen von achtlos weggeworfenem Abfall hinweisen. Die Trashbusters zeigen uns mit ihren auffälligen Aktionen auf humorvolle Weise, was jeder einzelne für den Umweltschutz in seiner Heimatstadt tun kann“, schilderte Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ). Andreas Pertl, Sprecher der Initiative „ÖSTERREICH SAMMELT“ ergänzte: „Das achtlose Wegwerfen von Abfällen ist ein bundesweites Problem, das die Umwelt stark belastet. Schon eine einzige weggeworfene Zigarette kann bis zu 60 Liter Wasser verunreinigen. Mit den Trashbusters holen wir dieses Problem zurück ins öffentliche Bewusstsein. Wir setzen dabei bewusst auf eine ungewöhnliche, humorvolle Inszenierung, und auf direkte Begegnungen mit Menschen vor Ort.“

