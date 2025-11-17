Misshandelter Hund in Klagenfurt: Jetzt gibt es ein Zeichen der Hoffnung

In der Vorwoche wurde in Klagenfurt ein besonders grausamer Fall von Tierquälerei bekannt. Ein Hund wurde mit mehreren Stichwunden und einem herausquellenden Auge gefunden. Nun gibt es ein Update zu seiner Situation.

Ein American Staffordshire Terrier wurde in Klagenfurt schwer misshandelt – doch nun gibt es Hoffnung.

Was in der Nacht auf den 11. November in Klagenfurt passierte, lässt nicht nur eingefleischten Tierfreunden das Blut in den Adern gefrieren: Ein American Staffordshire Terrier wurde von seinem Besitzer schwer misshandelt. Laut den Tierpflegern des Tierschutzkompetenzzentrums Klagenfurt (TiKo) war das Tier bei ihrem Eintreffen blutüberströmt, wies mehrere Stichwunden auf und eines seiner Augen quoll heraus. Die gerufenen Tierschützer handelten sofort und brachten den Hund ins TiKo, wo sie um sein Leben kämpften.

Kleines Zeichen der Hoffnung

Mittlerweile scheint es, als würde sich der misshandelte Vierbeiner auf dem Weg der Besserung befinden. Das TiKo Klagenfurt informiert in den sozialen Medien: „Er ist stabil. Er frisst. Er bewegt sich. Er vertraut.“ Denn jedes Mal, wenn jemand von den Pflegern seine Unterkunft betritt, wedelt der American Staffordshire Terrier mit dem Schwanz. Ein kleines Zeichen der Hoffnung, über das sich das TiKo-Team rührend freut: „So vorsichtig, so leise – und doch stärker als jedes Wort. Und in uns keimt die Hoffnung, dass er heilen kann …“

Gequälter Hund wird umfassend gepflegt

Die letzte Woche sei sowohl für die Mitarbeiter als auch für den schwer misshandelten Hund „intensiv“ gewesen. Am Freitag wurde bei dem verletzten Tier ein CT gemacht, um seine schweren Kopfverletzungen abzuklären. Das TiKo-Team ist immer an der Seite des gequälten Hundes: „Unsere Tierpfleger kümmern sich weiterhin behutsam um ihn, Schritt für Schritt, Stunde für Stunde.“

So kannst auch du dem misshandelten Hund helfen

Und dass vor allem in solchen schwerwiegenden Fällen eine umfassende Hilfe für die Fellnasen, nicht nur im medizinischen, sondern auch im seelischen Bereich vonnöten ist, zeigt das leise Schwanzwedeln, mit dem das gequälte Tier sich bei seinen Rettern bedankt. Wer den schwer misshandelten Hund und die Arbeit der Tierschützer unterstützen möchte, kann das über einen eigens eingerichteten Spendenlink online tun. „Jede Unterstützung hilft uns, genau in solchen Momenten da zu sein. Danke, dass ihr mit uns hofft“, erklären die Tierschützer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 18:09 Uhr aktualisiert