KAC reagiert auf Murray-Ausfall: Neuer Verteidiger verpflichtet

Der KAC reagiert auf den Ausfall von Jordan Murray: Der Kanadier Josh Teves verstärkt die Rotjacken bis Saisonende – zuletzt holte er in der Slowakei den Meistertitel.

Der KAC hat auf den längerfristigen Ausfall von Verteidiger Jordan Murray reagiert und den Kanadier Josh Teves bis Saisonende verpflichtet. Murray muss sich in dieser Woche einer Operation unterziehen und fällt mehrere Monate aus. Da Anfang Dezember zudem das U20-Nationalteam für die WM abgestellt wird, stehen Ersatzspieler aus dem eigenen Nachwuchs vorerst nicht zur Verfügung.

Erfahrung auf dem Eis in Nordamerika und Europa

Der 30-jährige Teves, der aus Calgary (Alberta, Kanada) stammt, bringt reichlich Erfahrung aus Nordamerika und Europa mit. Nach seiner College-Zeit an der Princeton University absolvierte er 2019 einen NHL-Einsatz für die Vancouver Canucks und bestritt anschließend über 130 Spiele in der AHL. Seit 2022 spielte er in Europa, unter anderem für JYP (Finnland), den SC Bern sowie in der ICE Hockey League für den HCB Südtirol, wo er in der Saison 2023/24 starke 36 Punkte erzielte. Zuletzt gewann er mit HC Košice den slowakischen Meistertitel.

Furey: „Wir brauchen keinen Retter“

KAC-Head-Coach Kirk Furey zeigt sich zufrieden mit der schnellen Lösung: „Wir freuen uns sehr, dass Josh Teves zu uns kommt.“ Nach der schweren Verletzung von Jordan Murray sei rasch klar gewesen, dass der KAC eine passende Ergänzung braucht. Doch Furey betont: „Wir brauchen keinen Retter, der einen misslungenen Saisonstart dreht, sondern einen soliden Spieler, der unser starkes Gefüge an den richtigen Stellen mit einem breiten Set an Fähigkeiten ergänzt und in unsere Gruppe passt.“ Und auch Teves selbst hat beim KAC viel vor: „Ich komme nach Klagenfurt, um meinen Teil dazu beizutragen, dass dieser Klub heuer wieder einen Titel gewinnt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 19:33 Uhr aktualisiert