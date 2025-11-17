Klagenfurter wollte „Tochter“ helfen und verlor tausende Euro

Eine dreiste Betrugsmasche hat einem Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mehrere tausend Euro gekostet. Weil er glaubte, mit seiner Tochter zu schreiben, überwies er gutgläubig Geld.

Am 17. November 2025 erhielt ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt eine SMS von seiner Tochter die angab, ihr Handy sei defekt und das wäre ihre neue Nummer. In weiterer Folge verlagerte sich die Kommunikation zu WhatsApp. Die vermeintliche Tochter forderte mehrere tausend Euro, die der 67-Jährige auch per Expressüberweisung durchführte. Erst bei einer neuerlichen Aufforderung einer weiteren Überweisung erkannte er den Betrug und führte keine Zahlung mehr durch. Durch die Tat entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 22:16 Uhr aktualisiert