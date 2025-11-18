Auf der B70: Betrunkener Radfahrer stürzt nach Streifkollision

Am 17. November 2025 kam es auf der Packer Bundesstraße (B 70) zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein unbeleuchteter Mountainbikefahrer plötzlich die Fahrbahn querte.

Am 17. November 2025 gegen 18.36 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land auf der Packer Bundesstraße (B 70) mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Klagenfurt kommend in Richtung Grafenstein. Auf Höhe Niederdorf querte plötzlich vor ihr ein unbeleuchteter Mountainbikefahrer von Norden nach Süden die B 70.

Kollision mit Radfahrer

Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte sie dem Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Streifkollision. Der 56-jährige Radfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein Alkotest beim Radfahrer ergab eine schwere Alkoholisierung. Die 43-Jährige war nüchtern und blieb unverletzt. Der 56-Jährige wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.