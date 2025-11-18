Congress Center Wörthersee: Neues Catering-Team übernimmt ab Jänner 2026

Nach über 18 Jahren der Zusammenarbeit mit Gerald Striedinger und seinem Team von „Lust & Laune Catering“ wird es mit Ende des Jahres 2025 einen Wechsel im Catering-Bereich des Congress Center Wörthersee in Pörtschach geben.

Gerald Striedinger hat über viele Jahre hinweg mit großem Engagement und kulinarischem Feingefühl unzählige Veranstaltungen, Kongresse und Events begleitet und wesentlich zum Erfolg des Hauses beigetragen. Mit Jänner 2026 übernimmt „Magnolia Catering“, geführt von Jürgen und Katja Halwachs, die kulinarische Betreuung des Hauses.

Frischer Wind im Congress Center

Das erfahrene Unternehmerpaar steht für moderne, kreative Küche mit regionalem Bezug und bringt frischen Wind sowie neue Ideen in das gastronomische Konzept des Congress Center Wörthersees. Das Wirtepaar hat vor Kurzem das Traditionslokal „Zocklwirt“ in Pörtschach übernommen.

©Krivograd Ipmedia Das Wirtepaar wird zukünftig auch das Congress Center Wörthersee kulinarisch versorgen.

Neue Zusammenarbeit

„Wir freuen uns sehr, mit Magnolia Catering ein familiengeführtes Unternehmen gewonnen zu haben, welches perfekt zu unserer Ausrichtung passt. Gleichzeitig möchten wir uns bei Gerald Striedinger für die vielen erfolgreichen Jahre der Zusammenarbeit und die verlässliche

Partnerschaft bedanken“, so Barbara Zmölnig, Geschäftsleiterin des

Congress Center Wörthersee.