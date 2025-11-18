Baustelle und Krampusumzug: Buslinien in Klagenfurt werden umgeleitet
In Wölfnitz sorgt ab Donnerstag eine Straßensperre für Änderungen im Verkehr und im KMG-Liniennetz. Zusätzlich kommt es am Samstag wegen eines Krampusumzugs zu weiteren Umleitungen in Klagenfurt.
Mit 20. November beginnt in Wölfnitz die Sanierung der Hauptstraße, weshalb der Abschnitt zwischen Feldkirchner Straße und Hallegger Straße vollständig gesperrt werden muss. Es kommt zu einer Umleitung über die Feldkirchner Straße. Weiters findet am Samstag der Krampusumzug in der Klagenfurter Innenstadt statt – mehrere Buslinien müssen deshalb umgeleitet werden.
Wölfnitz: Umleitung über Feldkirchner Straße
Ab Donnerstag, 20. November (Betriebsbeginn), wird in Wölfnitz die Hauptstraße von der Feldkirchner Straße bis zur Hallegger Straße saniert. Die Durchfahrt muss für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Linie 3 fährt daher (stadteinwärts) eine Umleitung über die Feldkirchner Straße. Die Haltestelle Wölfnitz Ort wird nur von einem Kurs in der Früh bedient (6.44 Uhr). Die Postbushaltestelle in der Feldkirchner Straße (gegenüber Spar) dient als Ersatzhaltestelle für Wölfnitz Ort. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.
Krampusumzug am Samstag
Am Samstag, 22. November, findet von 18 bis 22 Uhr ein Krampusumzug in Klagenfurt statt. Aus diesem Grund kommt es zu Umleitungen im KMG-Liniennetz. Betroffene Haltestellen: Feldmarschall-Conrad-Platz, Kardinalplatz, Neuer Platz, Landesregierung, Karfreitstraße, Wirtschaftskammer, Hasnerschule.
Folgende Linien werden umgeleitet:
- Linie 1 Richtung Fischl fährt stadtauswärts zum Heuplatz, St. Veiter Ring und Völkermarkter
Ring zur Haltestelle Europagymnasium und weiter auf Linie. Stadteinwärts ab Europagymnasium,
Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring, Heuplatz zum Heiligengeistplatz (HGP).
- Linie A, C, 4 ab Heiligengeistplatz fährt in Richtung Bahnhof über 10.-Oktober-Straße, St. Ruprechter Straße,
Gabelsbergerstraße zu den Haltestellen 32/33 am Busbahnhof West. Ab Hauptbahnhof
West in Richtung Heiligengeistplatz über Fromillerstraße, St. Ruprechter Straße, Domplatz zum Heiligengeistplatz
- Linie B (Welzenegg) und Linie 5 fahren stadtauswärts zum Heuplatz und weiter zur Pischeldorfer Straße, stadteinwärts über St. Veiter Ring, Heuplatz zum Heiligengeistplatz.
- Linie 2, 3 und 7 fahren stadtauswärts über Heuplatz, St. Veiter Ring, Völkermarkter Ring zur Hasnerstraße und weiter über Linie, stadteinwärts über Völkermarkter Straße, Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.