Baustelle und Krampusumzug: Buslinien in Klagenfurt werden umgeleitet

In Wölfnitz sorgt ab Donnerstag eine Straßensperre für Änderungen im Verkehr und im KMG-Liniennetz. Zusätzlich kommt es am Samstag wegen eines Krampusumzugs zu weiteren Umleitungen in Klagenfurt.

Mit 20. November beginnt in Wölfnitz die Sanierung der Hauptstraße, weshalb der Abschnitt zwischen Feldkirchner Straße und Hallegger Straße vollständig gesperrt werden muss. Es kommt zu einer Umleitung über die Feldkirchner Straße. Weiters findet am Samstag der Krampusumzug in der Klagenfurter Innenstadt statt – mehrere Buslinien müssen deshalb umgeleitet werden.

Wölfnitz: Umleitung über Feldkirchner Straße

Ab Donnerstag, 20. November (Betriebsbeginn), wird in Wölfnitz die Hauptstraße von der Feldkirchner Straße bis zur Hallegger Straße saniert. Die Durchfahrt muss für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Linie 3 fährt daher (stadteinwärts) eine Umleitung über die Feldkirchner Straße. Die Haltestelle Wölfnitz Ort wird nur von einem Kurs in der Früh bedient (6.44 Uhr). Die Postbushaltestelle in der Feldkirchner Straße (gegenüber Spar) dient als Ersatzhaltestelle für Wölfnitz Ort. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Krampusumzug am Samstag

Am Samstag, 22. November, findet von 18 bis 22 Uhr ein Krampusumzug in Klagenfurt statt. Aus diesem Grund kommt es zu Umleitungen im KMG-Liniennetz. Betroffene Haltestellen: Feldmarschall-Conrad-Platz, Kardinalplatz, Neuer Platz, Landesregierung, Karfreitstraße, Wirtschaftskammer, Hasnerschule.