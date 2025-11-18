Auftakt an der AAU: Klagenfurt-Stipendium geht in neue Runde

Das Klagenfurt-Stipendium startet bereits zum achten Mal seine Förderperiode. Die Stadt Klagenfurt hilft in Kooperation mit Wirtschaftspartnern bei der Unterstützung von herausragenden Studierenden, die in Klagenfurt studieren.

Die Stipendiaten des Klagenfurt-Stipendiums vernetzten sich mit den fördernden Firmenvertretern und Bildungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch im Zuge der Auftaktveranstaltung in der Alpen-Adria-Universität.

Seit 2017 existiert dieses Stipendien-Programm. Am Montag fand der Auftakt an der AAU statt, wo sich ausgewählte Masterstudierende und ihre Stipendiengeber miteinander vernetzten. Im Fokus steht der intensive Austausch und die Unterstützung der Stipendiaten und, sowohl finanziell als auch ideell. Deren Werdegang lässt Spitzenleistungen in Studium und Beruf erwarten.

„Investition in die Zukunft“

Bildungsreferent Ronald Rabitsch war vor Ort, um der Kick-Off-Veranstaltung mit allen Mitwirkenden beizuwohnen: „Das Klagenfurt-Stipendium ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt. Es bringt junge Talente nach Klagenfurt, stärkt den Wirtschaftsstandort und verbindet herausragende akademische Leistungen mit den Chancen unserer regionalen Unternehmen.“

Leuchtturmprojekt in Österreich

Das Klagenfurt-Stipendium gilt als Leuchtturmprojekt in Österreich und zieht auch Nachwuchspotenziale aus anderen Bundesländern für ein Masterstudium nach Kärnten. „Diese Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist ein wichtiger Motor für Innovation, Fortschritt und nachhaltige Entwicklung in unserer Region“, so Bildungsreferent Rabitsch.