550.000 Euro für Parteien? SPÖ Klagenfurt verlangt deutliche Kürzung

Scharfe Kritik übt SPÖ Klagenfurt Klubobmann Ronald Rabitsch an den Plänen von Christian Scheider, die Klubförderung für 2026 nicht zu reduzieren – er meldete über das Präsidium 550.000 Euro für das Jahr 2026 ein.

„550.000 Euro in Zeiten wie diesen sind unanständig!“, so Rabitsch, der für das kommende Jahr eine Reduzierung der Klubförderung um die Hälfte verlangt. Finanzreferentin Constance Mochar hatte im Voranschlag für das Budget 2026 vorgesehen, die Klubförderungen deutlich zu reduzieren. Für alle politischen Parteien im Rathaus sollten 229.680 Euro bereitgestellt werden – ein Schritt in Richtung Konsolidierung der städtischen Finanzen.

Klubförderung 2026

„Doch auf Wunsch von Christian Scheider hat Finanzreferentin Mochar am Donnerstag zu einem Termin geladen, Thema: Klubförderungen 2026. Die SPÖ will sparen – im System sparen. Was würde sich besser dazu eignen als eine Reduzierung der Klubförderung um 50 Prozent? Alles andere wäre unanständig, und wir hoffen, Scheider kommt zur Vernunft und unterstützt unseren Vorschlag“, betont Rabitsch in einer Aussendung.

„Klagenfurt ist kein Selbstbedienungsladen“

Mit Blick auf die angespannte Finanzlage der Stadt fordert Rabitsch Konsequenz und Systematik beim Sparen: „Wie sollen wir die Klagenfurter Finanzen sanieren, wenn Scheider alles abblockt, was ihm nicht passt? Wir wiederholen: Klagenfurt ist kein Selbstbedienungsladen! In diesem Sinne hoffe ich, dass Bürgermeister Christian Scheider am Donnerstag noch umlenkt und unserem Vorschlag einer 50-prozentigen Einsparung bei der Klubförderung zustimmt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 11:16 Uhr aktualisiert