Nachtarbeiten in der Schleppekurve starten – Umfahrung empfohlen

In der Klagenfurter Schleppekurve finden aktuell Arbeiten im Zuge des Fernwärmeausbaus statt. Gewerkelt wird diese Woche auch zweimal nachts – das kann zu Verkehrseinschränkungen führen.

Diese Woche kommt es in der Schleppekurve in Klagenfurt zu Nachtarbeiten.

Momentan finden in der Schleppekurve in Klagenfurt Arbeiten im Zuge der laufenden Fernwärmeaufschließung statt. Schon bald ist im Rahmen der Bauarbeiten laut Informationen der Stadtwerke Klagenfurt eine Querung der B83 Feldkirchner Straße notwendig, was zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer führen kann.

In der Nacht wird gearbeitet

Die Arbeiten sind als Nachtbaustelle von 20 bis 6 Uhr geplant, vorerst sind zwei Nächte dafür vorgesehen. „Witterungsbedingt kann es allerdings noch zu kurzfristigen Änderungen kommen“, heißt es seitens der Stadtwerke.

In diesen Nächten sind Arbeiten geplant: Mittwoch (19. November) auf Donnerstag (20. November)

Donnerstag (20. November) auf Freitag (21. November)

Großräumige Umfahrung empfohlen

Während der Bauarbeiten bleibt laut Auskunft der Stadtwerke ein Fahrstreifen befahrbar, die Straße wird jedoch halbseitig gesperrt, wodurch es zu kurzen Wartezeiten kommen kann. Die Stadt empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den Bereich großräumig zu umfahren.