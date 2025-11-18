Cool: Der Gesundheitstag im Südpark Klagenfurt findet bald statt

Cool: Am 20. November von 9 bis 13 Uhr verwandelt sich das Erdgeschoss des Südparks Klagenfurt in einen Ort voller Gesundheit und Inspiration!

Am Donnerstag finden die Gesundheitstage statt.

Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Bewegung, Hör- und Sehgesundheit sowie mentale Balance informieren, beraten und inspirieren zu einem gesunden Lebensstil. Gerade jetzt, wo die besinnliche, aber oft auch hektische Adventzeit bevorsteht.

Informationen, Beratungsgespräche und Mitmachstationen

Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Vormittag mit spannenden Informationen, persönlichen Beratungsgesprächen und kleinen Mitmachaktionen rund ums Thema Gesundheit und Prävention.

Das sind die Aussteller: Isabella Papst

Yoga Wunder

Belladonna Frauenberatung

öst. Krebshilfe Kärnten

Marketa Rabensteiner

Forum Besser Hören

Optik Gottwald

Thermomix

Team der Kärntner Soziallotsen (Wohin)

Hyla Haushaltsmultitalent

©Südpark Klagenfurt Hier eine Übersicht der Standplätze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 17:13 Uhr aktualisiert