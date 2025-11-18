/ ©Montage: Canva Pro/Südpark Klagenfurt
Cool: Der Gesundheitstag im Südpark Klagenfurt findet bald statt
Cool: Am 20. November von 9 bis 13 Uhr verwandelt sich das Erdgeschoss des Südparks Klagenfurt in einen Ort voller Gesundheit und Inspiration!
Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Bewegung, Hör- und Sehgesundheit sowie mentale Balance informieren, beraten und inspirieren zu einem gesunden Lebensstil. Gerade jetzt, wo die besinnliche, aber oft auch hektische Adventzeit bevorsteht.
Informationen, Beratungsgespräche und Mitmachstationen
Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Vormittag mit spannenden Informationen, persönlichen Beratungsgesprächen und kleinen Mitmachaktionen rund ums Thema Gesundheit und Prävention.
Das sind die Aussteller:
- Isabella Papst
- Yoga Wunder
- Belladonna Frauenberatung
- öst. Krebshilfe Kärnten
- Marketa Rabensteiner
- Forum Besser Hören
- Optik Gottwald
- Thermomix
- Team der Kärntner Soziallotsen (Wohin)
- Hyla Haushaltsmultitalent
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 17:13 Uhr aktualisiert
