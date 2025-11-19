Krampusläufe sorgen am Wochenende für Umleitungen im Busverkehr

Wegen zwei Krampusläufen kommt es am Sonntag, 23. November, in Welzenegg und Gurnitz zu Fahrplanänderungen und Haltestellenausfällen.

Am kommenden Wochenende kommt es in Klagenfurt zu mehreren Umleitungen.

Am kommenden Wochenende kommt es in Klagenfurt zu mehreren Umleitungen.

Nicht nur am Samstag werden Buslinien aufgrund eines Krampuslaufs umgeleitet, sondern auch am Sonntag kommt es zu Änderungen im Busfahrplan. Der Krampusumzug in Welzenegg geht am Sonntag, 23. November von 14 bis 15.30 Uhr über die Bühne. Die Haltestellen „Grabengasse (stadtauswärts), Irnigsiedlung und Welzenegger Straße“ sind betroffen.

Linie B fährt über die Pischeldorfer Straße

Linie B verkehrt in dieser Zeit über die Pischeldorfer Straße in die Kriemhildgasse – Schachterlweg bis zur Haltestelle Welzenegg. Stadteinwärts wird die gewohnte Linienführung gefahren.

©Stadtwerke Klagenfurt

Krampusumzug in Gurnitz

Am Sonntag, 23. November, findet zwischen 13 Uhr und 18 Uhr beim Mehrzweckhaus in Gurnitz ein Krampusumzug statt. Die Linie 7 verkehrt nur bis zum Kreisverkehr in Gurnitz und danach weiter über Linie. Die Haltestellen Zell Ebenthal und Gurnitz Mehrzweckhaus werden in dieser Zeit nicht bedient.

©Stadtwerke Klagenfurt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 06:56 Uhr aktualisiert