Große Transparenzoffensive: Rabitsch fordert Klarheit

„Die Stadt darf kein Selbstbedienungsladen bleiben“, stellt SPÖ Klagenfurt Klubobmann und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch klar. Mit einem selbstständigen Antrag bringt er am kommenden Freitag in der Gemeinderatssitzung die größte Transparenzoffensive in der Geschichte des Klagenfurter Rathauses auf den Weg. Erst am Dienstag kritisierte Rabitsch, dass Bürgermeister Christian Scheider – entgegen früherer Sparankündigungen – für 2026 über das Präsidium eine Klubförderung von 550.000 Euro angemeldet hat und das, obwohl die Stadt eigentlich sparen sollte.

Drei Themen stehen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Antrags stehen drei unmissverständliche Prioritäten: Erstens die Offenlegung der Verwendung von Klubgeldern durch alle im Rathaus vertretenen Parteien – Empfänger, Zweck und Höhe der Mittel werden dokumentiert und öffentlich zugänglich gemacht. Zweitens die transparente Darstellung der Verfügungsmittel durch die Mitglieder des Stadtsenats, die jährlich darlegen, wie ihre Mittel eingesetzt wurden. Drittens die Offenlegung sämtlicher geschäftlicher Beteiligungen von Gemeinderäten, insbesondere mit der Stadt Klagenfurt und den Stadtwerken. Damit wird nachvollziehbar, ob Mandatare direkt oder indirekt von öffentlichen Aufträgen profitieren.

„Transparenz ist keine Nebensache“

Zusammengeführt werden diese Maßnahmen in einem Ehrenkodex, der eine neue politische Kultur der Selbstverantwortung, Vorbildwirkung und ethischen Standards begründet. Rabitsch betont in einer Presseaussendung: „Transparenz ist keine Nebensache, sondern die Grundlage für eine glaubwürdige Stadtpolitik. Mit dieser Offensive wollen wir aufräumen, die Stadt heilen und die Politik normalisieren. Nur durch vollständige Offenlegung können Interessenkonflikte verhindert und Vertrauen in die Unabhängigkeit der Stadtregierung gesichert werden. Das ist die größte Transparenzoffensive, die Klagenfurt je gesehen hat – ein klares Signal, dass Politik ausschließlich der Stadt und ihren Bürgern zu dienen hat.“