Nach Ultramarathon: Spendenaktion läuft weiter

Die Klagenfurter Brüder Nicolas, Marc und Cillian Zwanziger haben ihren 60-Kilometer-Spendenlauf erfolgreich absolviert – trotz Kälte und Schmerzen. Auf Instagram dokumentieren sie den Lauf und rufen weiter zu Spenden auf.

Die Zwanziger-Brüder liefen am 8. November in Klagenfurt einen Ultramarathon für den guten Zweck.

Die drei Klagenfurter Brüder Nicolas, Marc und Cillian Zwanziger haben ihren angekündigten 60-Kilometer-Ultramarathon am Radeleweg in Emmersdorf erfolgreich hinter sich gebracht. Am 8. November starteten sie bereits um 5 Uhr früh – bei Kälte, Müdigkeit und ersten Knieschmerzen. „Der Lauf war ehrlich anstrengend, körperlich und mental“, ziehen die Brüder ein Resümee. Dennoch hielten sie an ihrem Plan fest, 15 Runden zu je vier Kilometern zu bewältigen – und für jeden gelaufenen Kilometer 50 Cent, für jeden nicht gelaufenen Kilometer sogar fünf Euro an das Rote Kreuz zu spenden.

„Wir haben’s in unserem Tempo geschafft“

Am Ende erreichten alle drei ihr Ziel. „Wir waren müde, aber zufrieden. Wir haben’s in unserem Tempo geschafft, ohne großes Drama. Und genau das zählt“, so die Brüder. Ihr Anliegen bleibt aber bestehen: Mit der Aktion wollen sie zeigen, dass auch kleinere Beiträge und persönlicher Einsatz etwas bewegen können. Das Video über den gesamten Lauftag kann auf ihren Instagram-Profilen (@nicolas.z12 @marczwanziger_ @zwanzigercillan) angeschaut werden.

Gewinnspiel als zusätzlicher Anreiz

Begleitend zum Spendenlauf haben die Brüder auf Instagram ein Gewinnspiel gestartet. Der Ablauf ist transparent gestaltet: Jede Spende an das Rote Kreuz – unabhängig von der Höhe – zählt als ein Los. Zu gewinnen gibt es einen 50-Euro-Amazon-Gutschein.

So funktioniert die Teilnahme: Spende an: AT77 2070 6045 0062 6538 schicken Verwendungszweck: „60km x Rotes Kreuz“ Screenshot der Spende an @marczwanziger_ senden Folgt: @marczwanziger_ @zwanzigercillian @nicolas.z12 @nikolas.uschenitznig Teilnahme endet am 24. November Gewinner wird danach bekanntgegeben

Die Brüder hoffen, dass durch die Aktion weitere Spenden für das Rote Kreuz zusammenkommen – und ihre Initiative vielleicht andere motiviert, ähnliche Schritte zu setzen.